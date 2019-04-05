Кратенько подведу итоги итогов, а именно – обзор комментариев под несколькими последними статьями. Откровенно говоря, такой паники как в этот раз, не было даже в сентябре 14-го и зимой 15-го года. Тогда кто-то заламывал руки, кто-то бродил крестным ходом к зданию МО, во главе с Артемом Артемченко, а кто-то продолжал делать то, что делал: воевал, тащил на фронт все необходимое или упирался в информационном пространстве. Первые две категории людей видно только вблизи, а тех, кто был на информационном фронте – видно издали.
Но вот что интересно, сейчас волна паники оказалась куда более высокой, и многие почему-то хотят, чтобы их погладили по головке, сказали ласковое слов или что-то в этом роде. Если это кому-то нужно, то, наверное, это не к нам, а к седативным препаратам. Мы разбираем ситуацию, и зная, что нас читают те, кто ведет нашу активную игру, указываем на некоторые узловые моменты, которые (возможно) не учтены и которые можно успешно использовать в драке. Сейчас это – самое ценное и вот почему.
Мы не раз писали о том, что исповедуем принцип "делаю, что должен и будь, что будет". От него мы не отступили ни на шаг и не намерены делать этого впредь. А мы всегда как раз делали разбор полетов и направляли мысли тех, кому это может пригодиться в практической деятельности. То есть, мы это должны делать и делаем.
Поэтому, за оставшиеся две с половиной недели, каждый может здесь найти некое вскрытие механизма работы противника, чтобы найти свое место и свой маневр для противодействия. Именно свой, потому что в этой самоорганизации – путь к нашей победе. Потому, это написано для тех, кто выдохнул, сцепил зубы и готов к действиям. Тем, кто в истерике – это еще рано читать.
Просто одно маленькое замечание и риторический вопрос ко всем, кто это читает. Первое, посмотрите, что сейчас обсуждают все наши. Это просто – жах какой-то. Команда Зеленского пытается превратить промежуток между турами выборов в фарс, который займет ваше внимание и ваши мозги. Точно так они вынесли мозг тем, кто примкнул к быдлу. Тот же самый маневр – сместить точку внимания и пока вы там ломаете копья над пустым местом, вы просто выматываетесь и теряете стойкость духа и силы. Это и есть цель фарса.
Предложение о дебатах из штаба Зе вообще не стоит выеденного яйца. Это надо переступить, не обращая йоты внимания, хотя бы потому, что вопрос о дебатах четко урегулирован соответствующей нормой права, где четко написано – теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем второго тура голосования между 19 и 22 часами. Все. Точка. Обсуждать нечего и спорить не о чем. И вообще, любые предложения с той стороны, обсуждать нечего. Порошенко пускай сам решает, что с этим делать, а нам – делать свое.
А вот вопрос наш может выглядеть несколько странно, но иначе его сформулировать вряд ли возможно. Итак, в предыдущей статье мы сделали несколько выводов, один из которых гласит о том, что психически здоровые люди не могут голосовать за пустое место, за ноль. Если у Путина плюнули на предвыборную программу только к четвертой каденции, то Зе начинает с отсутствия предвыборной программы, и люди за это проголосовали.
Такое может происходить либо с людьми в результате специальных информационных технологий, которые до нас Москва опробовала в других местах. То есть, налицо манипуляция массовым сознанием. И вот вопрос: “Не может ли быть все происходящее тем, что можно назвать "манипуляция манипулятором"?
Каждый может самостоятельно поискать собственный ответ и тогда начнет подмечать массу интересных деталей, которые в режиме истерики гарантированно не увидишь. Конечно, однозначный результат мы узнаем 22 апреля, но уже сейчас можно делать что-то, кроме паники, а именно то, что каждый должен сделать самостоятельно.
Поэтому, выдохнули, собрались, и на 21 число выходим сами и вытаскиваем своих родственников и знакомых на избирательные участки. Мы делаем свою часть. Ведь никто же не думал, что выборы пройдут без мухлежа и драки? Нет? Драка заказана? Так вот она, драка. А в ней надо сохранять голову трезвой.
Так пойдет? Все! Хорош истерить, на это нет времени.
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