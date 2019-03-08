Не далее как 28 февраля, в последний день прошлого месяца, мы не просто анонсировали все то, что сейчас происходит, а по полкам разложили все то, что будет происходить в марте, какие будут использованы методы и какой цели добивается противник. Речь идет о материале “Выборы. Ментальная оборона“. То есть, мы прямо здесь всех предупредили о том, что с завтрашнего дня (с 1 марта) всем надо условно – надеть зимнюю резину, и соблюдать скоростной режим, поскольку велика вероятность того, что или вас понесет по гололеду или кого-то понесет на вас. В чем дело? Это для кого-то новость? Хорошо, мы еще раз перевыложим этот текст для тех, кто его не видел или забыл. Мы это сделаем сразу после этого материала.

Немного продолжу тему. Согласно давно отработанной тактике ведения предвыборной борьбы, серьезные деньги начинают вкидываться за два месяца до выборов. Кстати, эта стратегия не отечественная и даже не российская. Ее давно изучили и расписали до последней запятой и выдумывать там просто уже нечего.

Это начинает ощущать каждый, кто не желает пользоваться ментальным презервативом, контактируя с любыми источниками информации. Их начинает колбасить как наркомана в ломке, но это – цветочки, поскольку отметка "месяц до выборов" является пороговой для пиар-менеджеров и политтехнологов. В это время определяются категории публики, которая зарегистрировалась в качестве кандидатов.

Первая: "Аццкий ацтой". Это значит, что кандидат настолько бездарен и бесперспективен, что в него нет смысла вкладывать деньги даже для того, чтобы он засветил свое имя на будущее. Это – рыцари унитаза, которые вообще ничего не стоят. На рубеже месяца с ними общаются их руководители штабов и спонсоры по поводу бесперспективности дальнейшей траты времени денег.

Собственно говоря, спонсор говорит сакраментальное "у тебя – грустное лицо, тебе не дадут денег" и не дает. Все! На этом кандидат кончается хотя бы потому, что последний месяц, по законам жанра, требует как минимум – удвоение усилий, а значит и финансирования. Так что рубеж последнего месяца можно считать первым туром выборов, поскольку до дня "Д" однозначно доходят не все.

Вторая категория: "Прокладки". Эти кандидаты не имеют никаких шансов победить, но не вычеркнут своих фамилий из бюллетеней. Они прекрасно понимают, что непроходные, но своими действиями они могут либо помочь какому-то кандидату, либо помешать. Это что называется – технические кандидаты, которые напоминают автобусы с табличкой "На замовлення".

Это значит, что для этих деятелей – не все потеряно. Они либо постепенно раскручивают свое имя и на самом деле планируют вступить в реальную борьбу на следующих выборах, либо они ради этого и регистрировались кандидатом. Если такой персонаж может отрабатывать заказ и делает это вдохновенно, он "отбивает деньги первоначальной рекламной кампании, а также обязательный кандидатский взнос в два с половиной миллионов гривен.

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Отрабатывая заказанную игру в пользу кого-то или во вред кому-то он, безусловно, заработает денег столько, что сможет безбедно жить до следующих выборов. Речь идет о десятках миллионов гривен. Тут важно то, что они понимают собственную "непроходимость", но играют до конца, потому что в последний месяц разверзаются хляби банковские и оттуда валит просто ливень, который можно освоить раз в жизни или, может быть – пару раз и они пользуются этим как перед смертью.

Третья категория: "Условно проходные". Тут речь идет о тех кандидатах, которые показывают условно большие рейтинги (не те, которые выкладывают в Сеть, а реальные) и те, кто показывает устойчивую динамику повышения своих показателей. Не факт, что они пройдут, но есть большая вероятность того, что обстоятельства могут сложиться в их пользу. По крайней мере, так считают полит технологи, ведущие их по предвыборной дистанции, и они рекомендуют спонсору делать ставку на кандидата.

В зависимости от того, какие деньги стоят за кандидатами, которые имеют шанс выйти хотя бы во второй тур, бюджет их кампании возрастает кратно. Тут уже речь идет о десятках, а то и сотнях миллионов долларов. За такие деньги можно устроить такой "вынос мозга" избирателям, что по силе воздействия на них всех доступных средств, это можно сравнить с применением психотронного оружия.

В этот момент нанимаются очень дорогие специалисты, которые зарабатывают свои деньги исключительно путем качественной манипуляции общественным сознанием. Именно они вступают в бой за месяц до выборов и мы предупреждали о том, что в этот период будет вестись максимально мощная пропагандистская кампания, которая мало связана именно с кандидатом, на которого она работает, просто разворачивается мистерия информационно-психологической войны.

В это время каждый из читателей противостоит не тому, что говорит тот или иной кандидат, не его представители, и даже не те, кто своими действиями и речами косвенно играет на этого кандидата, а специалистам, которые имеют навыки вывернуть вам кишки и завязать ваш мозг на морской узел.

В этой борьбе большая часть публики проиграет им просто потому, что не владеет методами такой борьбы, не понимает, как работает эта стратегия и напоминает ботана, который пошел в рукопашную со специалистом по кунг-фу. Вы не выиграете этот бой, даже не старайтесь. Будь это иначе, такие специалисты не зарабатывали бы миллионы долларов просто за месяц работы. Их услуги просто никому не были бы нужны.

Собственно говоря, единственное, что реально зависит от вас и что вы можете сделать в этом случае – воспользоваться советом древнекитайского полководца Сунь Цзы. Он советовал избегать боя, если ты не уверен в своих силах. Мы хотим предупредить читателей – не испытывайте судьбу, только единицы смогут не потерпеть поражения с такими профессионалами.

Единственное уязвимое место в их стратегии состоит в действии, которое должны совершить только и исключительно вы. Противник пытается привлечь ваше внимание, и как только он завладел им, дальше он сработает настолько быстро и профессионально, что вы этого даже не заметите.

Наверное, многие видели, как на улице работают цыгане? Они почти никогда не идут на грабеж. Формально, жертва сама отдает им деньги и ценности. Цыгане знают, как перегрузить ваш мозг потоком тревожной информации о порче, сглазе или чем-то, после чего вы начинаете вести себя нерационально и остаетесь с вывернутыми карманами. Так вот, единственное, что нужно цыганам, чтобы вы были один или одна, поскольку напарник может вас легко сдернуть из ступора, и второе – ваше внимание. Как только вы ввяжетесь в разговор – вы переходите из разряда ротозея в разряд жертвы.

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Другой пример, пусть и более редкий, но все же. Профессиональные "каталы", карточные мошенники очень умело ищут лоха, по виду оценивая глубину кошелька, и вот их основная задача – ненавязчиво усадить вас за стол и взять карты в руки. Все, дальше вы окажетесь без денег и без всех ценных вещей, которые были при вас.

Все эти стратегии сводятся к одному и тому же – завладеть вашим вниманием, и переключать или не переключать свое внимание на этих деятелей должны решать только вы сами. Как только вы включились в игру, вы сами себе сделали нервы.

Предупреждаем еще об одном рубеже. Между предпоследней и последней неделями перед выборами в ход пойдет уже весь арсенал этих деятелей, самый вонючий и грязный, какой только можно придумать. Фокус тут в том, что за это время просто физически не удастся это опровергнуть, а потом это уже будет неважно.

Чуть позже мы приведем образчики информационных диверсий, которые ваяются просто на ровном месте, а в итоге получается что-то просто неимоверное. Сейчас мы приближаемся к рубежу максимального информационно-психологического давления, и всем надо себе отдавать отчет в том, надо оно вам или нет.

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Что делать, в таком случае, мы уже описали – не дарить свое внимание профессиональным манипуляторам массовым сознанием. Для этого много не нужно. Просто ответьте сами себе на один простой вопрос: "Вы определились с тем, за кого будете голосовать?". Если определились, больше не лезьте в этот омут самостоятельно, ибо вы все равно ничего менять не собираетесь, но гарантированно устроите себе "вырванные годы".

В это время – читайте, смотрите или слушайте что-то вечное, от шекспировского Короля Лира до Короля Литра Леся. А сводки с полей предвыборных сражений – читайте на ЛО или ресурсах, близким нам по духу. И еще, в самых тяжелых ситуациях, когда человек доходит до точки кипения, у него есть два пути, либо депрессия, либо юмор. ЛО давно выбрала последнее, и на том будем стоять все то время, пока будет жив проект.

Посему, сегодняшний вечер вопросов и ответов объявляем закрытым. А следом пойдет обещанная "Ментальная оборона" в повторе.

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