МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Блоги - Выборы президента 2019

Олександр Мотиль
Олександр Мотиль
Американський історикВсе статьи автора

Чи може Зеленський бути реформатором?

7.9тЧитать материал на украинском

Комік Володимир Зеленський лідирує на виборах в Україні і може стати наступним президентом. Дехто стверджує, що Зеленський — єдиний шанс країни на реформи і що він може зламати стару систему.

Чи може Зеленський бути реформатором?

Коротка відповідь: Ні. Ось чому, приводить переклад Збруч.

Американський політолог Семюел Гантінґтон якось написав, що революція легша за реформи. Зробити революцію — це зруйнувати ззовні; її може здійснити будь-хто — від селянина з косою до робітника з молотком чи інтелігента з пістолетом. Реформа є складнішою, значно, значно складнішою, бо її суть — зміни зсередини.

Реформатори — це люди, які хочуть поліпшити систему наявних політичних, соціальних, економічних і культурних інститутів, причім вони є частиною тієї ж системи. А радикальні реформатори — це люди, які хочуть змінити чинні інституції до такої міри, щоб у результаті змінилася система, частиною якої вони є. Ні реформа, ні радикальна реформа не є легкими. Обидва типи реформаторів повинні мати п'ять характерних рис.

Чи може Зеленський бути реформатором?

По-перше, вони повинні мати глибокі знання про чинну систему влади. Зокрема, вони повинні розуміти, як працює система державних інститутів: який інститут що робить, як приймають закони, як формують бюджети, як повноваження і влада розподіляються в центрі, на периферії і між центром а периферією.

По-друге, реформатори і радикальні реформатори повинні знати, хто є гравцями — як ті особи, що займають керівні посади в системі реформованих ними інститутів, так і ті особи, які мають владу, що походить від їхнього багатства, контактів або позицій впливів поза офіційними урядовими структурами.

Новости
Електорат Зеленського ризикує найбільше

По-третє, реформатори і радикальні реформатори мусять мати чітке розуміння, які зміни в яких інституціях вони мають намір здійснити, а також повинні бути спроможні окреслити, як ці зміни відбуватимуться. Вони не можуть просто пообіцяти, що зроблять "щось краще" і що виконають усе, що в їхніх силах, щоби позитивні зміни дійсно відбувалися. На відміну від революціонерів, реформатори повинні мати щось на зразок проекту, який деталізує, як вони планують дістатися з пункту A в пункт B і з пункту B у пункт C.

По-четверте, реформатори і радикальні реформатори повинні мати щось на кшталт бази, яка більш-менш підтримує їхню візію. Має бути якийсь електорат (бажано всередині системи), який хоче таких же змін. Самі реформатори нічого не можуть зробити, незалежно від їхньої можливої яскравості.

Новости
Якщо Зеленський стане президентом...

Нарешті, реформатори — а особливо радикальні реформатори — мусять бути спритними. Вони повинні укладати угоди в накурених підсобках, міняти коней на верблюдів, видумувати компроміси з сумнівними гравцями, обіцяти неможливе до реалізації, не виконувати обіцяне і можливе до реалізації — бо процес зміни інститутів зсередини означає постійні домовляння зі всіма підряд, хто може прислужитися вашим цілям, одночасно зберігаючи підтримку союзників і свою базу. Реформатори повинні бути типовими політиками — саме такими людьми, які дають політикам цю злу славу.

Як Зеленський пасує до цього?

Боюся, не дуже.

Він явно не володіє глибокими знаннями про чинну в Україні систему влади. Він також не розуміє, як працюють державні інститути. Зауважте — це не його вина. Зрештою, він шоумен і комік за професією, і я впевнений, що він досконало знає всі тонкощі шоуменства і комедії.

Він явно не знає гравців — з тієї ж причини. Він знає Ігоря Коломойського, але ославлений олігарх із Дніпра (який дійсно допоміг врятувати Україну від російської агресії 2014 року і зробив великий внесок у відродження єврейського життя) навряд чи є всесвітом політичних гравців України. По суті, це буде Зеленський проти системи — або, кажучи більш наглядно, комік проти глибинної української держави.

Новости
Українські вибори і план Путіна

Він явно не має чіткого розуміння того, які зміни яких інститутів він збирається здійснити, і не може обумовити, як ці зміни відбудуться. Звичайно, Зеленський може найняти армію консультантів і самозваних реформаторів зі знаннями, яких йому бракує. Безумовно, це б допомогло — але тільки до певного моменту. Зрештою, особі, яка не знає, до чого прагне, буде дуже складно визначити, які радники мають таку саму візію — або не мають. Президент США Дональд Трамп може бути прикладом. Думаю, радники Зеленського швидко розчаруються, коли зрозуміють, що їх бос не має найменшого поняття.

У Зеленського явно немає бази всередині системи — а коли і є, то це Коломойський, що навряд чи віщує добрі перспективи стосовно здатності Зеленського боротися з олігархами і корупцією. Зеленський може мати певну базу поза системою — це його виборці на південному сході й серед молоді. Але український південний схід є антиреформістським, а українська молодь, найімовірніше, вирушить на Захід, як тільки втратить надії на негайну трансформацію України.

Зеленський може бути спритним — хоча б тому, що актори й комедіанти повинні вміти вдавати. Але чи є безсоромно лукавим? Ми не знаємо.

Ми знаємо, що шанси Зеленського стати реформатором нульові. Якщо ви переконані, що з 2014 року в Україні абсолютно нічого не змінилося на краще, то Зеленський може хіба погіршити ситуацію. Він або зовсім зупинить реформи, або кине країну в такий адміністративний хаос, який тільки може викликати зовсім недосвідчений президент. Чи може Україна дозволити собі хаотичного Трампа?

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олександр МотильОлександр Мотиль
Темы
Реформы в УкраинеБорьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Стоп коррупции
Источник
Источник:zbruc.eu
Поделиться в Facebook
20
Комментарии
16
4
Смешно
19
Интересно
35
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Воно слуга... Зеленського Термоса просуває Підоросія і це явно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Сколько можо выбирать воров и болоболов. Все время одних и тех же. И находятся идиоты, доказывают, шо нужно выбрать опять вора, потому шо зеленский не вор.. . ))) да это пляс, что его там не было и не балаболит как последний мовновышиваьник.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Автор має рацію, слушна стаття. Але хто ж до нього прислухається, якщо молоді треба обрати пана Зе по-приколу, а решті прихильників такого вибору просто будь хто тільки не Порошенко і взагалі Зе це нове обличчя і їм байдуже, що буде далі в країні, якщо його оберуть президентом. Вздовж нашого кордону з боку рашки стоїть численна армія РФії і що цей новообраний пан президент буде робити, як головнокомандуючий, в разі наступу на Україну московського царя зі своїм військом.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги