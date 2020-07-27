Зеленского на выборах готова поддержать треть украинцев, – опрос

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы только 30,2% украинцев, которые определились с симпатиями и готовы прийти на участки.

Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг". Соответствующий опрос провели 15-20 июля среди 2000 граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Согласно исследованию, второе место в этом рейтинге занимает сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко – за него выразили готовность проголосовать 14,4% граждан. Пятого президента Петра Порошенко поддержали бы 13,7% опрошенных, а лидера ВО "Батьківщина" Юлию Тимошенко – 9,1%.

Кроме этого, еще 5,8% проголосовали бы за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 3,9% – лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,1% – экс-премьера Владимира Гройсмана, 3,0% – лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Данные соцопроса относительно вероятных выборов президента (Ratinggroup.ua)

Рейтинг других кандидатов, подчеркивают социологи, составляет не более 3%, а еще 13% респондентов не определились с этим выбором.

Отметим также, что согласно этому исследованию, деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 36% опрошенных украинцев, а 56% – нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", президентская партия "Слуга народа" стремительно теряет поддержку людей, а "Батьківщина" – ощутимо увеличивает.