''Я с ними не работаю'': Зеленский разгромил обвинения в бизнесе в России

Украинский шоумен Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться в президенты Украины, опроверг слухи о том, что имеет бизнес в России.

О наличии у артиста активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора, заявили в расследовании программы "Схемы", проведенном "Радио Свобода" и телеканалом "UA: Перший" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Однако сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", — сказал он.

Пресс-служба Зеленского в письменном комментарии также заверила, что студия "Квартал 95" никаких продуктов на территории России не производит.

"В течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуального контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами странах; есть и в Италии, и в Великобритании и тому подобное. Студия "Квартал 95", осознавая ситуацию, сейчас никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит", — говорится в заявлении.

Авторы расследования, в свою очередь, утверждают, что якобы нашли три российские компании, учредителем которых является кипрская компания Green Family Ltd. Она является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине. Речь идет о "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс", которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ.

Владимир Зеленский Facebook Владимира Зеленского

Конечными владельцами этих трех компаний, по информации журналистов, указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

"Вайсберг Пикчерс" и "Платинумфильм" хоть и владеют активами на территории Российской Федерации, но фактически не работают. Что касается третьей компании, "Грин Филмс", то на ее счета, согласно данным Федеральной службы государственной статистики России, в 2014 году поступило более 340 млн рублей. В 2015 — около 208 млн руб., в 2016 — более 123 млн руб., а в 2017 — 180 млн рублей. Общая сумма поступлений с 2014 по 2017 годы составила около $13 миллионов.

В расследовании отмечают, что "Грин Филмс" якобы продюсировала фильмы после 2014 года. Речь идет о "8 новых свиданиях" (2014 год), "Между нами, девочками" (2015 год), "Петле Нестерова" (2015 год) и "8 лучших свиданиях" (2016 год).

Также журналисты уверяют, что "Грин Филмс" выиграла конкурс на получение частичного финансирования производства киноленты из бюджета Российской Федерации.

Владимир Зеленский Facebook Владимира Зеленского

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