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17 апреля • обновлено в 23:08
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Зеленский сказал, какой видит победу на Донбассе

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Победа в войне с российско-оккупационными войсками на Донбассе заключается в первую очередь в возвращении людей и территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский с таким заявлением выступил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 17 апреля.

Он подчеркнул, что после этого будет необходимо возобновить контроль над государственной границей и провести местные выборы.

"Мы хотим видеть большой результат. Вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу и обязательно там пройдут выборы. Для меня самое главное: выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей... Затем границу. Затем выборы", – отметил президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, минские переговоры будут проходить в начале каждой недели в видеоформате. По словам Зеленского, эпидемия COVID-19 не остановит мирный процесс по Донбассу.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Свобода слова Савика Шустера Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на дорогах
Персоны
Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
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