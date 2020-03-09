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9 марта • обновлено в 14:50
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Зеленский с женой почтили память Тараса Шевченко, но нарвались на гнев

6.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в честь годовщины со дня его рождения. Однако, их действия вызвали шквал критики в комментариях.

Фотографии с президентской четой опубликованы на странице Офиса Президента в Facebook. Пользователей возмутило то, что на снимках нет никаких других людей, кроме Зеленских.

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Скриншот публикации

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Скриншот публикации

"Опять без людей. Это никуда не годиться. Неужели Владимир считает, что народ недостоин его?", "Это наверное рано утром? Где-то в 4 утра?", "Может, они в украинский Донецк поехали? Тогда ок. Там пусто", "Наверное, перед визитом самых великих нервно-паралитический газ пустили", - возмущаются люди в комментариях.

Кроме того, Зеленского пристыдили за молчанку в вопросе ситуации на Донбассе. Там 8 марта погиб один украинский военнослужащий, а еще пятеро получили ранения.

"Уважаемый, вчера погибли и были ранены наши военнослужащие. Где реакция? Или вы были заняты 8 марта?", - спросили Зеленского.

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Скриншот публикации

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Скриншот публикации

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Зеленский с женой нарвались на гнев украинцев

Скриншот публикации

Как сообщал OBOZREVATEL, фото президента Владимира Зеленского вместе с его пресс-секретарем Юлией Мендель вызвало бурную реакцию пользователей.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Персоны
Елена Зеленская Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
скандалы
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Комментарии
41
14
Смешно
2
Интересно
21
Печально
8
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Hop Hip
Hop Hip
Ну да. Автору подход г. Порошенко ближе? Когда ряженных автобусами подвозили, а остальных за турникетом держали.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Меньше народа - больше кислорода. Не надо лобзаться, не ровен час Петров с Бошаровым вирусом наградят.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Даже ручку никто не прорывался поцеловать, как уважаемому Петру Алексеевичу.
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