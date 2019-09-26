"Соберетесь с Путиным": что ждет украинцев после громкой встречи Трампа с Зеленским

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп 25 сентября провели встречу в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Главными темами разговора стали война на Донбассе и поддержка США Украины в борьбе против российской агрессии, борьба с коррупцией, скандал вокруг Джо Байдена, встреча в "нормандском формате" и другое.

Подробнее о том, что обсудили Зеленский с Трампом и как это повлияет на Украину – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Зеленский и Трамп провели двухстороннюю встречу, где обсудили тему Донбасса, Крыма, борьбу с коррупцией в Украине и прогресс в отношении с РФ.

Лидер Америки заверил своего украинского коллегу в продолжении поддержки со стороны США, а также пообещал провести переговоры с лидерами ЕС относительно увеличения поддержки с их стороны.

Оба президента подтвердили, что в скандале вокруг "дела Байдена" не было никакого давления.

На первый взгляд, отношения между Трампом и Зеленским сложились вполне приятные.

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Что ждет Украину

Одним из главных плюсов этой встречи, безусловно, стало подтверждение Дональдом Трампом продолжения поддержки Украины и неизменность позиции США в отношении Крыма и Донбасса новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает эксперт-международник Андрей Каракуц.

"Еще один важный момент – сотрудничество в энергетической отрасли. Это уже те конкретные вещи, которые в этом году начали воплощаться, прежде всего, начало импорта американской нефти через южные порты. Также совместный проект Польши, США и Украины по импорту газа через польский газовый терминал", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Эти проекты значительно диверсифицируют наш энергетический баланс. И зная то, что в США любят конкретику, конкретные цифры, то сотрудничество в энергетической отрасли дает возможность для усиления двусторонних отношений", - добавил международник.

В то же время в Украине могут быть проблемы из-за скандала с Байденом, по мнению Каракуца до очередных выборов президента США в ноябре 2020 года, украино-американские отношения будут рассматриваться именно через него.

В свою очередь, эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская не столь оптимистично отозвалась о результатах встречи американского и украинского президентов.

"Бросалось в глаза, то, что Трамп очень пространно поддерживал приглашение Зеленского посетить Украину, он довольно неопределенно это комментировал. Конечно, это надо делить на персоналии Трампа, такое поведение свойственно его манере. Однако это можно квалифицировать, как опосредованные знаки того, что суперхимии на этом моменте создано не было. Хотя выход к прессе был перед их непосредственным общением", - отметила международница.

Впрочем, она надеется, что во время закрытой встречи Зеленскому и Трампу удалось установить контакт. По крайней мере после встречи украинский президент чувствовал себя более раскованно, чем перед ней.

"Также надо обратить внимание на слова Трампа к Зеленскому относительно прогресса в отношениях с Путиным. Я не услышала здесь желание Трампа совместно работать над украинско-российской проблемой. Я больше это рассматриваю как намек на то, что нам эту проблему нужно решать самостоятельно. Тем более, Зеленский потом сам вышел и сказал, что США пока не будет в "нормандском формате", и это подтверждает мои предположени", -– сказала Осмоловская в комментарии OBOZREVATEL.

"Ни вопросы безопасности, ни проблемы украинско-российского конфликта, ни двусторонние вопросы не фигурировали в словах Трампа. И вообще, создавалось впечатление, что они говорили не о совместном, а говорили параллельно каждый о своем. Нет ощущения встречи партнеров, которые собрались вместе решать общие проблемы", – добавила она.

В тоже время, эксперт по невербальной коммуникации и психолог Валентин Ким, считает, что встреча прошла очень тепло. По его мнению Зеленский и Трамп очень хорошо друг другу симпатизируют, и эта симпатия скажется и в дальнейшем.

"Зеленский попал в разряд любимчиков, таких любимчиков у Трампа не много – это Владимир Путин и Ким Чен Ын, а теперь еще и наш президент. Это люди с которыми он ведет себя демонстративно, подчеркнуто вежливо. По отношению к которым он не демонстрирует каких-то агрессивных жестов, вот то же самое знаменитое рукопожатие Трампа с перетягиванием руки на себя. Есть люди, которых он таким рукопожатием не награждает, он с ними не соревнуется. Вот это как раз эта троица", – сказал Ким в комментарии OBOZREVATEL.

Владимир Зеленский

Психолог считает, что это произошло о того, что они оба пришли в политику будучи не системными политиками, и по сути случайно. Это люди, которые испытывают довольно серьезное давление со стороны элит. И это люди, которые стремятся упрочить свое положение.

"Что касается Зеленского, он вел себя очень свободно и раскрепощено. Очень активно переключал контакт между Трампом, своими помощниками и аудиторией. Это очень положительно его характеризует, как человека, который так уверено себя ведет в рамках такой встречи", – говорит Ким.

"Для него Трамп — это человек одного с ним психотипа, это человек, к которому уже есть позитивное впечатление, это человек, который, как и Зеленский сломал систему и который продолжает эту систему ломать. Зеленский и Трамп оба разрушителя по своей типологии", – отметил он.

Нельзя было не заметить и растущую напряженность после публикации стенограммы разговора Зеленского с Трампом, в котором они обвинить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эманнуэля Макрона в недостаточной помощи. По мнению спикеров, это действительно может привести к охлаждению отношений между Зеленским и лидерами европейских стран.

"Сейчас это было не очень удобно, так как планируется саммит "нормандской четверки", и накануне этого создавать дипломатический скандал из-за оценки помощи Франции и Германии достаточно неуместно. Это неудобная ситуация для Зеленского, и это может сказаться на будущих встречах с Меркель и Макроном", - считает Каракуц.

По мнению Осмоловской, такие слова Зеленского могут пошатнуть и без того слабую позицию Германии и Франции относительно поддержки Украины в ее конфликте с Россией.

"Это окажет негативное влияние на отношения с Германией и Францией. В стенограмме мы видели, как Зеленский сказал, что даже не на 100%, а на 1000% поддерживает Трампа в его критике в отношении госпожи Меркель и господина Макрона, и это конечно обижает. Конечно, эти ляпы Зеленского можно объяснить просто отсутствием дипломатического опыта. Но в Германии и Франции это вряд ли поймут", – объясняет международница.

"Я считаю, что последствия будут, и хотя они не будут продемонстрированы напрямую, но большой мотивации в Германии и Франции становиться на сторону Украины и ее поддерживать будет еще меньше. Тем более, что сейчас у них очень неустойчивая позиция", - заявила Осмоловская.

О войне на Донбассе и аннексии Крыма

Зеленский выразил уверенность, что совместные усилия европейцев и американцев могут помочь остановить войну на Донбассе."Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", - сказал он.

Американский президент добавил, что Украине нужна не просто "помощь, а поддержка".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Лидер США подчеркнул, что Украина очень важна для ЕС в стратегическом плане, поэтому страны-члены должны вкладывать в нее гораздо больше, чем сейчас. Трамп заверил, что будет вести с ЕС переговоры на эту тему, посоветовав Зеленскому делать то же самое.

Зеленский заявил, что помимо войны на Донбассе в Украине есть еще одна – против коррупции. "И мы в ней победим", – добавил он, подчеркнув, что намерен вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

В свою очередь Трамп отметил, что Украина потеряла Крым во времена президентства Барака Обамы.

О встрече с Путиным

Трамп заявил, что верит – Зеленский встретится с главой РФ и сможет провести эффективные переговоры. "Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы. Вы недавно добились прогресса в отношениях с Россией. И продолжайте делать это", - сказал Трамп.

О скандале из-за Байдена

Что касается скандала вокруг "давления" Трампа на Украину, Зеленский ответил, что не хочет быть втянутым в президентскую гонку в США на выборах в 2020 году. "Вы все прочитали в обнародованной стенограмме. Никто на меня не давил", – сказал он.

Трамп заявил, что не оказывал никакого давления на украинскую сторону.

Также Зеленского спросили, обещал ли он Трампу расследовать "дело Байдена". "Я никому ничего не должен и не обещал. Я сказал, что мы готовы расследовать. У нас есть много важных вопросов: Иловайск, Майдан, коррупция..." - сказал он.

Владимир Зеленский

Президент Украины также заверил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка – честный и независимый человек, которому он не может указывать. При этом ранее по телефону Зеленский щеголял перед Трампом тем, что глава ГПУ "на 100% мой".

О коррупции

Зеленский анонсировал серьезную борьбу с коррупцией. "Будем говорить с нашей командой, будем говорить с мировыми лидерами, чтобы все же этот имидж, что когда мы говорим об Украине, все начинают говорить "а что по поводу коррупции", чтобы эта "реклама" закончилась. И мы начинаем другую эпоху", - сказал он.

О визите Трампа в Украину

Также Зеленский попросил Трампа пообещать, что он посетит Украину, поскольку "его предшественник не нашел на это времени".

Лидер США ответил, что попытается, подчеркнув, что "Украина имеет большой потенциал". "Я из Украины и хорошо об этом знаю", - ответил ему Зеленский.

Нормандский формат

После встречи со своим американским коллегой, Зеленский сообщил, что следующая встреча участников "нормандского формата" пройдет без США.

Гарант заявил, что во время встречи с президентом Трампом впервые лично пригласил его в "нормандский формат". Но подчеркнул, что намерен провести свою первую четырехстороннюю встречу с представителями Франции, Германии и России в текущем составе.

"Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в этом формате, который есть. Если он не будет работать, и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку", – добавил глава государства.

При этом Зеленский сообщил, что дата следующей встречи еще не согласована.

Предшествующий скандал и угроза импичмента Трампу

Незадолго до официальной встречи двух президентов в США разгорелся громкий скандал из-за якобы давления американского президента на своего украинского коллегу в расследовании "дела Байдена".

Это произошло в ходе телефонного разговора между Зеленским и Трампом 25 июля, которым заинтересовался сотрудник одной из американских спецслужб, и позже стал предметом внутреннего расследования инспектора американских спецслужб.

Дональда Трампа обвиняют в том, что он в ультимативной форме потребовал от Зеленского "торпедировать" вопрос по сыну Байдена Хантеру, и якобы шантажировал украинскую сторону прекращением военной помощи.

Примечательно, что за неделю до телефонного звонка Трамп распорядился заморозить почти $400 млн помощи Украине, которую в сентябре удалось разморозить усилиями Конгресса США.

Косвенно факт диалога двух президентов подтвердил и адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, буквально за несколько дней до планируемого визита Зе в США. Это вызвало громкий скандал, ведь официальное лицо по сути шантажировало руководство другой страны и просило начать конкретное расследование.

За день до встречи лидеров Украины и США, 24 сентября, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампу, который поддержал бывший вице-президент США Джо Байден и главный конкурент Трампа на президентских выборах в 2020 году. А также его бывшая соперница на президентских гонках в 2016 году Хиллари Клинтон.

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Учитывая весь резонанс дела и угрозу отставки, Белый дом опубликовал стенограмму разговора с Зеленским из которой становится известно, что Трамп все же упоминал имя Байдена и его сына, и призвал украинского главу разобраться в причинах закрытия коррупционного дела по украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, членом совета директоров которой являлся Хантер Байден.

"Сейчас много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден сделал так, чтобы расследование было прекращено, и многие хотели бы узнать об этом, так что было бы отлично, если бы вы вместе с генеральным прокурором как-то решили этот вопрос. Байден хвалился тем, что ему удалось прекратить расследование, было бы неплохо, если бы вы разобрались в этой ситуации. По-моему, это просто ужасно", – озвучил президент США.

Глава Украины дал обещание, что новый генеральный прокурор этим займется. Он также попросил США предоставить дополнительную необходимую для расследования информацию.

"Хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорош, его полномочия прекратили, и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, способ которым прикрыли деятельность вашего очень хорошего прокурора и вовлечение некоторых действительно плохих людей. Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великий мэр, и я бы хотел, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вам и генпрокурору. Руди очень хорошо знает, что происходит, и он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово", – сказал Трамп.

Стенограмма разговора Зеленского и Трампа Белый дом

Стенограмма разговора Зеленского и Трампа Белый дом

Вероятно, что Дональд Трамп надеялся, что опубликованное содержания разговора с Владимиром Зеленским снимет с него все обвинения в давлении на Украину, но все привело к обратному эффекту.

Так демократы заявили, что только еще больше убедились в своем решении запустить процедуру импичмента и не собираются отказываться от попытки его проголосовать.

"Публикация записей звонка Белым домом подтверждает, что имело место поведение президента, подрывающее целостность наших выборов, престиж должности, которую он занимает, и нашу национальную безопасность", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

В то же время реакция республиканцев ожидаемо была мягче. Некоторые представители партии отметили, что Трамп поднял тему, "которой ему не следовало бы касаться". Другие же вообще не увидели ничего такого, что могло бы привести к импичменту лидера США.

Однако, республиканцы хотели бы видеть еще текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб , который пожаловался на разговор. С ним уже успели ознакомиться члены спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената.

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