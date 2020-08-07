Зеленский посетил 'нулевые позиции' в зоне ООС на Донбассе. Эксклюзивные фото

Президент уже второй день находится на передовой
Гарант проедет более 100 км по линии разграничения
Вместе с ним на Донбасс поехал глава ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе.
В пятницу, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил "нулевые позиции" на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил.
Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Офисе президента. Отметим, что это уже второй день подряд глава государства находится на передовой.
"За два дня он (Зеленский. – Ред.) проедет более 100 км по линии разграничения. Вчера (6 августа. – Ред.) максимальное расстояние до линии разграничения было 400 метров", – сообщил наш собеседник.
Президент Зеленский на Донбассе
Добавим, что ранее глава государства во время визита в Донецкую область вручил награды Героям, которые несут службу в зоне ООС.
При этом Зеленский после общения с военными на Донбассе заехал за сладостями в местный магазин.
Президент Зеленский на Донбассе в зоне ООС
Президент Зеленский в зоне ООС
Президент Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак
Гильзы в разрушенном здании на Донбассе
Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что идеального перемирия на Донбассе придется немного подождать.