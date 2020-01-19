Зеленский остался без союзников? Пионтковский сделал тревожное заявление об Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель якобы перешла на сторону главы РФ Владимира Путина в вопросе урегулирования войны на Донбассе.

С таким утверждением выступил российский политический аналитик Андрей Пионтковский в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, если глава Франции Эммануэль Макрон уже окончательно принял сторону Кремля, то Меркель "перестала сохранять баланс" после встречи с Путиным в Москве, где "утвердительно кивала по всем вопросам, которые касаются Украины, мол, нужно выполнять последние решения минского процесса и Минский договор".

"Это значит, что Меркель окончательно перешла на сторону, на которой находится Макрон. На той стрелке, которую назначили Зеленскому на апрель [встреча "нормандской четверки"], против него одного будет трое людей с единой позицией", – заявил Пионтковский.

При этом он не стал ее осуждать, отметив, что за последние пять лет Меркель "сделала много хорошего для Украины при том страшном сопротивлении немецкого бизнеса, заинтересованного в сделках с Кремлем и партнеров по коалиции".

Пионтковский считает, что "сегодняшнее положение Украины в "нормандской четверке" – это логичный и закономерный итог действий новой власти".

Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин МК

Как писал OBOZREVATEL, Пионтковский накануне заявил, что Зеленский якобы в Омане решал с Россией судьбу Донбасса, где вел переговоры с помощником главы РФ Вячеславом Сурковым.

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