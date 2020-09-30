Ярош захотел возглавить ТКГ и пообещал Зеленскому вести переговоры с позиции силы

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош предложил свою кандидатуру на пост главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

С таким обращением он выступил к президенту Владимиру Зеленского в среду, 30 сентября. Ярош заявил, что "любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и измены".

"Увидел информацию о выводе кремлевского "слепого бронтозавра" Фокина из состава ТКГ... Конечно, это ничего не решает. "Минские договоренности" – это зло для Украины и их реализация приведет к украинскому восстанию, а следовательно, к еще большей крови наших соотечественников. Она нам не надо. Нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую победу", – написал Ярош.

"Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьр-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.

Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.