"Я не дала своему ребенку умереть": кандидат из списка Ляшко рассказала, почему идет в Раду

Четвертый номер в избирательном списке Олега Ляшко Инга Маковецкая обещает не дать чиновникам забыть о проблемах людей с инвалидностью. Потому что сама воспитывает ребенка с ограниченными возможностями. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу "Оппозиция", объясняя, зачем идет в парламент.

"15 лет назад спасла своего ребенка от смерти. За эти 15 лет, сделав ему множество тяжелых операций, я поставила его на ноги. И горжусь этим. В парламенте я буду зубами выгрызать все права родителей детей с тяжелыми болезнями и всех людей с инвалидностью" – заявила Маковецкая.

Инга Маковецкая YouTube

В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что его соратница заставит власть тратить средства на людей с инвалидностью, а не на свои прихоти.

"Инга Маковецкая, у которой ребенок болен ДЦП, идет в парламент, чтобы не дать власти тратить деньги на переезды в новый офис. Она заставит их потратить деньги на детей с особыми потребностями, которых в Украине 2 миллиона. Президент на офисы тратит по 300 миллионов, а на помощь людям, которые ухаживают за инвалидами, у них нет 100 грн дать. Рассказывают, что в бюджете нет денег. Так вот – Маковецкая не даст им забыть про людей с инвалидностью и будет их защищать в парламенте", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко потребовал выхода Украины из ПАСЕ, если туда вернут Россию, а также заявил, что считает причиной резкого выпада Зеленского в адрес министра иностранных дел Павла Климкина "сговор с врагом".

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