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4 мая • обновлено в 22:36
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Выяснилось, кому принадлежала идея доставки средств защиты "Мрией"

17.9т
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Президент Владимир Зеленский счел, что доставка средств защиты из Китая в Украину на самолете Ан-225 "Мрия" воодушевит украинцев во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в Офисе президента сообщила журналистка Светлана Крюкова. Отмечается, что идея принадлежала главе государства.

"Они или воры, или тупые": выяснилось, кому принадлежала идея доставки средств защиты "Мрией"

"Или они циничные воры. Или просто очень тупые. Идея привезти медицинские товары из Китая "Мрией" принадлежала президенту Зеленскому. Он посчитал, что это будет духоподъемная вещь во время эпидемии – задействовать крупнейший в мире самолет в доставке груза для борьбы с коронавирусом", – сказано в сообщении.

По данным источника, президент знал, что на борту будет и гуманитарный, и коммерческий груз – товар "Эпицентра".

"Но это обычная практика, а потому ни президента, ни его Офис она не смутила. На Банковой категорически отрицают возможность какого-либо коррупционного сговора при поставках товара властей с "Эпицентром", – пишет журналистка.

Источник утверждает, что доставка товара на "Мрие" обошлась Эпицентру дороже, чем если бы использовался бы для перевозки этого объема менее габаритный самолет, однако с имиджевой точки зрения президент решил, что правильно было бы использовать "Мрию".

"На вопрос знали ли на Банковой, что накануне прилета Мрии "Эпицентр" выиграл два тендера госпредприятия "Укргазодобыча" на поставку медицинских товаров на 58 миллионов гривен на условиях 100% предоплаты (то есть, получается, что госкомпания в значительной степени профинасировала и полет "Мрии", и закупки товаров "Эпицентром"), источник говорит, что Офис президента был не в курсе этой сделки", – отмечает журналистка.

Источник заявил, что в Офисе президента будут разбираться с этим, и виновные понесут наказание, если найдутся нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Крюковой, маски, которые представители Офиса президента завезли в Украину по завышенным ценам, прикрываясь гуманитарными грузами, продавали втридорога на тендерах и государственным учреждениям.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персоны
Светлана Крюкова Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Hecke Josef
Hecke Josef
"он и они"- своего не упустят.
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