Выборы в Раду-2019: нарушения и скандалы

Нарушения избирательного права в Украине начались в первый же день парламентской предвыборной кампании 2019 года. По информации Нацполиции, большую их часть составляет незаконная агитация.

Первым нарушителем оказался народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский. 23 апреля, за месяц до старта избирательной кампании, стало известно о раздаче от имени Пашинского продуктовых наборов на 64 избирательном округе (Житомирская область).

24 мая, в первый день предвыборной гонки, правоохранительные органы в Луганской области сообщили о двух фактах подкупа избирателей.

Следующий подкуп избирателей тоже произошел в Луганской области — в Кременском районе, 31 мая. Следует отметить, что подкупить украинцев пытались пакетами с сахаром.

В июле в Киевской области разгорелся скандал вокруг "мертвых душ". Один из народных депутатов сообщил в Национальную полицию, что в список избирателей и членов одной из избирательных комиссий Обуховского района включают людей, которых уже нет в живых.

По состоянию на начало июля в Нацполицию поступило свыше 150 заявлений о нарушениях закона о выборах. Из них — шесть сообщений о подкупе, 61 о незаконной агитации и 11 о препятствовании осуществления избирательного права.

Нарушение избирательного законодательства Полиция в Киевской области

В скандал с агитацией попала и партия "Слуга народа". 6 июля ее представители провели в Киеве развлекательный концерт на месте массовых расстрелов в Бабьем Яру.

ЗЕкоманда устроила в мемориале Бабий Яр, развлекательный тренинг и поставила агитационную палатку с музыкой. Украина и ее история для них ничто. Украина для них территория для зарабатывания денег. pic.twitter.com/B5MO8hxR3o — Роман Донік (@donikroman) 7 июля 2019 г.

Новый скандал разгорелся в Киеве, на 220 избирательном округе. Здесь кандидат в народные депутаты Украины Юрий Дидовец напал на волонтера Евгения Котляренко, в результате чего второй оказался в больнице с телесными повреждениями. Нападение связывают с деятельностью Котляренко, который состоит волонтером в штабе другого кандидата в народные депутаты по этому округу — Алексея Окопного.

Новый скандал коснулся партии Игоря Смешко "Сила и честь". Лидера политической силы обвинили в том, что он в ручном режиме формировал список кандидатов в народные депутаты от своей партии.

Первая десятка партии "Сила и честь" Новое время

16 июля, в Закарпатской области начались массовые обыски и задержания кандидатов в народные депутаты в рамках производства по подкупу избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

Согласно последним соцопросам, на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины имеют шанс пройти пять партий — "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батьківщина".

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