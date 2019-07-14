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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду 2019: рейтинг партий и данные соцопросов

11.6т Читать материал на украинском

Национальный экзит-пол на внеочередных выборах в украинский парламент 21 июля проведут три центра: Фонд "Демократические инициативы Илька Кучерива", КМИС и Центр Разумкова.

Предварительные итоги национального экзит-пола, исходя из данных на 18:00, будут озвучены на пресс-конференции по завершению голосования (20:00). Окончательные результаты экзит-пола по состоянию на 20:00 (окончание голосования, закрытие избирательных участков) станут известны 21 июля в 23:00.

Тем временем, соцопросы предвыборных настроений населения проводятся рядом социологических центров. Самыми известными среди них являются группа "Рейтинг", Research & Branding Group, Info Sapiens (бывшая GfK Ukraine), КМИС, Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Александа Яременко.

Выборы в Раду: опубликован свежий рейтинг партий

Так, группа "Рейтинг" называет тройкой лидеров на парламентских выборах партию Владимира Зеленского "Слуга народа" - 37,3%, "Оппозиционную платформу – За життя" 8,9%, и "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 6,3%. Также, согласно их информации, в Верховную Раду проходят "Голос" Святослава Вакарчука – 5,2% и "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 5,1%

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Соцопросы КМИС также выводят в тройку лидеров рейтинга партии "Слуга народа" - 32,1%, "Оппозиционная платформа – За життя" - 7,8%, "Европейская солидарность" - 5,4%.

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А вот рейтинги от Research & Branding Group несколько отличаются. Хотя и здесь первое место занимает "Слуга народа" с 44,8%, а второе "Оппозиционная платформа – За життя" с 9,6%, но третье место социологический центр отдает ВО "Батьківщина" – 8,4%. "Голос" Вакарчука R&B Group ставит на четвертую позицию рейтинга партий с 7,8%, а политическую силу Петра Порошенко "Европейская солидарность" – на пятое место с 7% голосов.

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Последние данные социологического опроса компании Info Sapiens выглядят следующим образом:

"Слуга народа" - 43,4%.

"Европейская солидарность" - 9,7%.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 8,9%.

"Батьківщина" - 8,1%.

"Голос" - 7,6%.

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Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Александа Яременко в своем совместном социологическом исследовании электоральных симпатий на первое место ставят партию "Слуга народа" – 41,6%, на второе – "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,7% и на третье место "Европейскую солидарность" – 8,5%. Также, согласно их соцопросу, в Верховную Раду проходят ВО "Батьківщина" с 7,7% и партия "Голос" с 7,5%.

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Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что партия "Слуга народа" уверенно лидирует в соцопросах с огромным отрывом, в последние дни рейтинг политической силы Владимира Зеленского начал снижаться.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги
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Сало Уронили
Сало Уронили
кто за газ по 450$ -прошу за тюльку
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Сало Уронили
Сало Уронили
свын и подсвынок голосящий не пройдут
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