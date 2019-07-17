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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду: Мосийчук внезапно снялся с округа Кононенко и Дубинского

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Народный депутат Игорь Мосийчук снял свою кандидатуру на выборах в Раду в 94-м мажоритарном округе.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на Facebook в среду, 17 июля.

По словам Мосийчука, он не собирался участвовать в выборах по округу в Киевской области, а хотел "на своей родной Полтавщине", но там якобы помешал лидер Радикальной партии, которую нардеп недавно неожиданно покинул.

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"Из-за того, что РПЛ выставила на одном из округов человека, которого я очень уважаю — Гребенковского городского голову Виталия Колесниченко. А я на другом 148-м округе занимался и готовил округ под выборы Игоря Линчевского, которого должна была выдвигать Радикальная партия. Я принял решение не участвовать в досрочных парламентских выборах вообще", — сказал он.

Игорь Мосийчук

Игорь Мосийчук

скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в начале июля в сети появилась информация о конфликте между Ляшко и Мосийчуком. Также сообщалось, что нардепы якобы подрались между собой.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
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