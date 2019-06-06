Выборы оказались под угрозой: всплыл эксклюзивный документ из АП

Администрация президента Украины Владимира Зеленского в связи с досрочными выборами в Верховную Раду запросила у спикера парламента Андрея Парубия списки членов коалиции из "БПП" и "Народного фронта".

Об этом написал в Facebook политолог и телеведущий Тарас Березовец, опубликовав подтверждающий документ, подписанный главой АП Андреем Богданом. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что письмо было направлено в Верховную Раду через две недели после подписания указа о ее роспуске. Политолог считает, что таким образом представители АП "пытаются сослаться на решение Конституционного Суда, принятого в 2008 году" и надеются на победу по этому делу.

Facebook Тараса Березовца

Facebook Тараса Березовца

"Но есть проблема. Ведь помимо этого, было решение КС от 6 апреля 2010 года, которое определило, что в коалицию могут входить как фракции, так и отдельные депутаты", – отметил Березовец.

Политолог рассказал со ссылкой на источник в КСУ, что большинство судей склоняются именно к логике последнего решения. "Таким образом, досрочные выборы имеют все шансы быть признаны неконституционными", – резюмировал Березовец.

Выборы оказались под угрозой

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроектЗеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

Окончательный вердикт будет вынесен 11 июня 2019 года.

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