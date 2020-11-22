Выборы мэра в Днепре: появились данные экзит-пола

Выборы мэра в Днепре во втором туре предварительно выиграл действующий глава города Борис Филатов.

Такие данные экзит-пола обнародовал центр SOCIS. Согласно им, Филатов набрал 78,75%.

Его конкурент Загид Краснов получил всего 18,25% голосов избирателей.

Напомним, что местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, по их результатам, во второй тур вышли Борис Филатов ("Пропозиція") и Загид Краснов ("Громадська сила"). Первый получил тогда 44,47% голосов, второй – 14,44%.

Также больше всего голосов тогда получили партии "Пропозиція" – 28,33%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,15%; "Слуга народа" – 15,21% "Громадська сила" – 10,44%; "Европейская солидарность" – 7,50%.