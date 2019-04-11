Встречи будут отличаться: у Макрона подтвердили визит Зеленского и Порошенко

Во Франции подтвердили, что президент Эммануэль Макрон примет у себя в пятницу, 12 марта, лидеров избирательной гонки в Украине – шоумена Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает Le Monde. Были раскрыты также подробности мероприятий.

Отмечается, что первой состоится встреча с Зеленским: в 15:00 по местному времени. Далее запланирован разговор с Порошенком. Кандидаты в президенты Украины вряд ли пересекутся в стенах Елисейского дворца.

Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном

При этом, общение для них уготовлено разное. Так, Порошенко Макрон примет при участии Республиканской гвардии, в то время, как с Зеленским запланировала более неформальная встреча.

В Елисейском дворце отметили, что данные приемы не являются чем-то исключительным для Макрона. К примеру, перед парламентскими выборами в Израиле во Францию приезжал один из лидеров оппозиции Яир Лапид.

"Цель встреч заключается в том, чтобы напомнить о приверженности Франции Украине и ее готовности видеть, как Украина движется вперед", – подчеркнули у Макрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского отказались комментировать встречу с Макроном. Спикер штаба Дмитрий Разумков заявил, вся официальная информация будет размещена пресс-службой Зеленского.

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