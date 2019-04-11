Встреча с Макроном: у Зеленского ответили на слухи

В предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о его встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу, 12 апреля.

Как заявил в комментарии OBOZREVATEL спикер штаба Дмитрий Разумков, вся официальная информация будет размешена пресс-службой Зеленского.

"Насколько осведомлена у нас Администрация Президента, они лучше всех знают, что происходит. Но вся информация в ближайшем будущем будет опубликована пресс-службой Владимира Зеленского. Я не смогу это сейчас прокомментировать", – сказал он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны первые 10 шагов Зеленского-президента.

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