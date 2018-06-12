Встреча "нормандской четверки": международник объяснил, чего требуют от Украины

На встречах "нормандской четверки" на уровне лидеров государств и министров иностранных дел от Украины всегда будут требовать компромиссов в вопросе Донбасса.

Об этом в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Сергей Даниленко, комментируя переговоры в Берлине глав МИД Франции, Германии, Украины и России.

На вопрос, каких уступок могут требовать от Украины, Даниленко ответил: "Я думаю, это может быть большая гибкость в вопросе миротворческого контингента, в требованиях Украины относительно коллаборационистов, вопрос более длительного переходного периода возвращения, может быть дальнейшее размежевание вопросов Крыма и Донбасса".

"Какой будет этот компромисс, мы пока что не знаем, но нас будут вынуждать к уступкам в любом случае", - добавил он.

По его мнению, на Украину будет происходить "умеренное, партнерское" давление со стороны Запада.

Даниленко также выразил убеждение, что компромисса относительно суверенитета и независимости Украины "не может существовать".

При этом эксперт спрогнозировал, что нынешняя встреча не принесет видимых результатов, а лишь даст сторонам переговоров информацию для закрытого экспертного обсуждения во внешнеполитических ведомствах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что впервые переговоры глав МИД Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" в Берлине прошли продуктивно и были очень сложными для представителя РФ Сергея Лаврова.

Впервые за 16 месяцев переговоры проходили в закрытом для прессы формате

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