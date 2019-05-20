"Всерьез и надолго": Вакарчук раскрыл подробности о своей команде

Лидер группы "Океан Эльзы", общественный деятель Святослав Вакарчук заявил, что его команда настроена идти на выборы в Верховную Раду, чтобы изменить страну.

Своей позицией поделился он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы идем в украинскую политику всерьез и надолго. Мы хотим влиять на власти. Если нам это доверит избиратель, мы готовы взять на себя любую ответственность", – сказал он.

"Парламент – именно то место, где принимаются решения, которые влияют на судьбу каждого украинца. Поэтому мы, не сомневаясь, решили идти в парламент, так как хотим менять страну. А запрос на перемены очевиден. Нас не остановят никакие обстоятельства. Партия "Голос" готова к выборам при срочной ситуации, бессрочной ситуации. Мы будем идти вперед", – добавил артист.

Святослав Вакарчук Скриншот из видео

Он также рассказал, кто войдет в партию "Голос".

"У нас будет много молодых лиц, много новых лиц, которые зарекомендовали себя и при власти, и в политике на местном уровне. Я хочу, чтобы это были профессиональные порядочные люди. Я буду предлагать партии, чтобы действующих депутатов в нашем списке не було", – поделился артист.

Вакарчук пообещал не брать денежные средства на развитие партии у олигархов. "У нас есть десятки очень состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, и которые готовы нас поддерживать. Я так же свои деньги вкладываю", – сказал он.

Святослав Вакарчук Корреспондент

Новоиспеченный политик назвал три принципа новой политики, которых придерживается его партия.

Во-первых, старая политика, по его словам, находилась полностью в руках олигархов, что было пренебрежением к народу Украины.

Во-вторых, Вакарчук призвал не верить слепо в новоизбранного президента. "Новая политика – это сделать так, чтобы президент был подотчетный избирателям. А мы его готовы поддержать в положительных реформах. Но если он вдруг будет предавать интересы своих избирателей, мы заставим его ответить", – пригрозил лидер партии "Голос".

В-третьих Вакарчук подчеркнул, что интересы государства нужно ставить выше чем, собственные корпоративные, политические, частные и финансовые.

По словам лидера партии "Голос", множество украинцев не могут оплатить заоблачные счета за коммуналку. Его предложение – вместо того, чтобы снизить тарифы, сделать украинцев богаче.

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