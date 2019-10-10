Против встречи с Путиным и за переговоры по Донбассу: о чем говорил Зеленский на пресс-марафоне

"Моя миссия – прекратить войну на Донбассе, но для этого нужно встречаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, кто и чего хочет. Все против нашей личной встречи", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг 10 октября, во время пресс-марафона на территории Kyiv Food Market.

Офис президента аккредитовал на это событие более 300 журналистов, их общение с главой государства займет не менее 10 часов. OBOZREVATEL собрал самые интересные высказывания президента.

О встрече с Владимиром Путиным

Встреча с Владимиром Путиным должна состояться для прекращения войны. Она возможна только в двух форматах: "нормандская" или прямая встреча. О второй, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможно ли это. Знаю только, что встреча должна быть, если мы хотим закончить войну. Нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто и чего хочет, и обсудить реальные шаги к прекращению войны.

Владимир Зеленский РБК

Саммит в "нормандском формате"

Есть варианты дат "нормандского саммита", но еще будут переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат их Москве. На нем должны обсуждаться вопросы амнистии, особого статуса Донбасса, а также тема украинского Крыма. Эта встреча полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе. Но пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать, этого не состоится. Не будет разведения – не будет "нормандского формата". Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны.

РФ также должна гарантировать разведение войск и прекращение огня как участница Минского процесса и Трехсторонней группы, на встречах которой говорится об этих моментах. Поэтому они должны гарантировать.

Мы должны с вами контролировать границу? Должны 100%. А как? Надо садиться за один стол. Миротворцы – один из путей.

Закон об особом статусе Донбасса и амнистия

Каким будет новый закон об особом статусе? Пункты, эти "красные линии", мы готовы обсуждать с обществом, журналистами – и только потом голосовать в Верховной Раде... Далее по поводу амнистии. Вы тоже знаете, что принят этот закон? В тумбочке лежит... Рада приняла его и не передала бывшему президенту на подпись... Никто не хочет отвечать на этот вопрос... Поэтому он должен обсуждаться в "нормандском формате": что это будет за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, кого нет, каким образом, кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии. Гражданских лиц, которые работали учителями, медиками - это их касается? Мне кажется, есть категории людей, которых это не касается.

О президенте США Дональде Трампе

В ходе телефонного разговора с Трампом не было никакого шантажа. Звонок никак не мог влиять на наши отношения с Америкой. Во время общения не были затронуты вопросы по поставкам оружия в Украину и компании Burisma. Во время встречи с ним я попытался показать ему, что новая украинская власть – никакие не коррупционеры.

Я хотел, чтобы глава США обязательно побывал в Украине. Хотел показать ему нашу молодую команду, "затянуть" его в Украину. Я предлагал после Варшавы заехать в Украину. Для меня это было сложное, но обязательное дело.

О войне на Донбассе

У нас есть кардинальные планы завершить войну на Донбассе. Когда меня выбирали президентом, и тут хочу напомнить, какого Зеленского выбирало общество — президента, который прекратит войну. Поэтому именно такой Зеленский остается, и всегда буду таким оставаться. Я такой человек. Именно это моя миссия в течение пяти лет.

О борьбе с российской пропагандой

Пока Донбасс находится в оккупации, его жители должны бороться с российской пропагандой любыми способами. И это могут сделать только они сами – переключать эти каналы, не смотреть их. А если ты смотришь, то, помните, как этот, Светлаков, всегда разговаривал с телевидением? Тогда это тоже выход. Сиди, пока нет наших каналов, и говори: "Чего ты врешь?! Я тебе не верю! Скоро украинцы, наша власть здесь появится, вскоре ребята за нами вернутся". Это пока такая защита. Но мы работаем над тем, чтобы наши СМИ смогли там появиться.

О "формуле Штайнмайера"

В Минских сделках есть отвод, который я не могу себе позволить. И что мне делать? Подписал тот, другой президент. Я, как Ван Дам, нахожусь на таком конкретном шпагате. Было бы три ноги – посадили бы на три меня. Но я делаю, что могу. Отвожу там, где могу обеспечить безопасность. А когда мне скажут, что дальше, Володя Зеленский, по Минску иди, я в то время приду к вам и скажу: а сейчас, уважаемое общество, давайте все сядем на этот шпагат и будем вместе отвечать за каждую жизнь.

О Верховной Раде

Все лидеры стран аплодировали той скорости, с которой мы работаем… Они знают: если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, то ничего не примем. Даже партия "Слуга народа" через два года не захочет за много чего голосовать. Это прошли все страны мира. Поэтому я говорил депутатам Рады, лучше в первом чтении принять закон, потом на комитетах убрать все неточности. Но если будет какая-то принципиальная ошибка, я готов вернуть законопроект в Раду. Это правильно, иначе не будет работать страна.

О протестах на Майдане

По поводу Майдана. Я ничего не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если общество захочет, чтобы я не был президентом – кровопролития не произойдет, я спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут. Не выберут прекращение войны, они будут выбирать среди меню товаров, которые есть на рынке, продажном и политическом рынке. Они уже сейчас могут посмотреть, какие люди там есть.

Протесты в Киеве DW

О Петре Порошенко

Он (Порошенко. – Ред.) против разведения (сил. – Ред.), и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан… Он несколько подталкивает (к Майдану. – Ред.) людей и своими СМИ, и своими действиями.

Ошибка Порошенко только в одном – он считает, что может быть лидером нового Майдана. Единственное, о чем забывает, – он уже не президент. Даже не то, что забывает, боюсь, что он в это не верит. На физическом уровне есть проблемы.

Об аресте Пашинского

Выйдите на улицу и спросите – Пашинский это бандит или нет? Поинтересуйтесь у людей, у всех. Я даю вам 100%: сто человек спросите – сто скажут: "Да". Но я ни на что не влияю.

О плане А и Б по оккупированному Донбассу

Все, кто чувствует, проживая там, себя украинцем – мы их не оставляем, вернем вместе с территорией – это план А. План Б – все, кто чувствует себя украинцами – если этот путь по возвращению территории у нас будет долгий, – мы должны обеспечить людям возможности быть тут, на подконтрольной территории.

О конфликте Юлии Мендель с журналистом Сергеем Андрушко

Несколько раз я видел, что ведет он себя не совсем корректно. Не должен так себя вести мужчина по отношению к женщине. Я внутренне прощал господину Андрушко его поведение в отношении меня. Понимал, что они журналисты, они свободны, это нормально, они так двигаются. Он здоровый мужик. Если б я не был президентом, я бы ему ответил по-другому.

Сергей Андрушко и Юлия Мендель

О ПриватБанке и Игоре Коломойском

Нет, не говорили (с Игорем Коломойским о ПриватБанке. – Ред). А что я могу говорить? Он знает мою позицию по ПриватБанку, она государственная - я буду защищать Украину. Он это прекрасно знает.

Международный валютный фонд и другие наши международные партнеры обеспокоены вопросом оспаривания в судах национализации ПриватБанка. На встрече с ними я всегда говорю: так вы хотите, чтобы я как-то влиял на это? Нет, вы как президент лучше не влияйте – отвечают. А что я должен делать? Вы как-то не влияйте, но влияйте. Это очень интересная позиция.

Но я не намерен напрямую вмешиваться в судебный процесс. Я честно говорю: пока в своей жизни ни одному из судей не звонил, не общался по телефону ни с одним из них, ничего не просил. Хотя у меня как у человека много вопросов к нашему суду, но я не могу влиять.

При этом отвечая на вопрос, не считает ли он, что Коломойского "нужно как-то угомонить", Зеленский согласился: "Считаю".

О российских артистах

Я потерял практически всех. У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Знаете, как говорят: редко видимся, но нормальные не из-за этого. Редко видимся. Последний раз где-то два года назад, к сожалению. Нормальные отношения с Мариусом, который снимал наши фильмы. Я даже не знаю, с кем сейчас общаюсь. Кто-то из парней Comedy club мне звонил, когда они приезжали в Одессу, кажется. Слепаков звонил, Ревва звонил. Ревва же наш. Мне кажется, у него даже наш паспорт.

Об олигархах

Я готов в любое время, и я это всегда говорю, с любым олигархом я готов сесть (поговорить. – Ред.), готов взять к себе людей из правительства, знающих все цифры, Национальный банк. Готов говорить с любым олигархом, потому что они стали очень богатыми в нашей стране и поэтому они должны поработать на нашу страну.

И они согласятся на такие условия, а знаете почему? У нас война идет. И все их истории, все их заводы, все, что у них есть, все состояния, все их производство, если что – будет стоить ноль. Они это понимают очень хорошо, поэтому говорить с ними надо. Очень просто: господин Коломойский, господин Ахметов, ну с Фирташем там сейчас нет связи... много у нас таких людей, больших групп.

О кандидатуре Ткаченко на пост главы Киевской городской государственной администрации

Рассматривается эта кандидатура. Кроме него я никого еще не вижу. Есть еще два человека, но с одним я еще не встречался, а со вторым я, честно говоря, не готов, потому что в прошлом есть у него, скажем так, не очень добропорядочные действия. Поэтому я его не рассматриваю.

Про Виталия Кличко

Почему не уволил? Пока думаю об этом. Как вы знаете, наши депутаты голосуют закон "О столице ", и я считаю, что эти функции (главы КГГА и мэра. – Ред.) должны быть разделены. Мы общались, кстати, с мэром, и я знаю, что он против разделения этих функций. Я не вижу конфликта в этом вопросе. Просто у него одно мнение, у меня – другое. Мы посмотрели, как это в других европейских столицах – у некоторых эти функции разделены, у некоторых объединены. Но я думаю, что нужно разделить. Я обязательно буду общаться с мэром Кличко перед тем, как решу его уволить.

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