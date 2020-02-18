"Вопрос безопасности государства": Зеленский пообещал эвакуировать украинцев из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство обязано вернуть домой своих граждан, находящихся в китайском городе Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания на коронавирус.

Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает сайт главы государства. По его словам, это не политический вопрос, а вопрос безопасности наших граждан и безопасности государства. Также он призвал политсилы не использовать возвращения украинцев из Китая в своих политических целях и не поднимать панику среди населения.

"Если будут перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу, в их имения", – подчеркнул Зеленский.

president.gov.ua

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что за украинцами в Китай готов отправиться самолет. Ожидается, что борт прибудет в КНР 19 февраля.

"Весь процесс эвакуации наших людей из Китая – под абсолютным контролем правительства. У нас есть четкий план мероприятий, в том числе и в логистических вопросах, как в Китае, так и в Украине. К самолету в Ухане наши граждане прибудут централизованно и своевременно, в сопровождении украинского консула и китайских специалистов", – отметил он.

По словам Гончарука сейчас есть несколько объектов в разных регионах страны для принятия людей на двухнедельную обсервацию. Эти объекты подготовлены в соответствии со всеми требованиями безопасности. В полной готовности и другие медучреждения страны.

"Мы принимаем все меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. Вся команда, которая будет работать с эвакуированными людьми, уже прошла соответствующее обучение от Центра общественного здоровья.

На борт самолета смогут попасть только люди без симптомов заболевания и с предварительного согласия на прохождение 14-дневной обсервации. Весь экипаж и врачи, которые будут сопровождать борт, так же будет находиться на двухнедельном наблюдении", – отметил Гончарук.

Отметим, 20 февраля, Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайских города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающего распространения эпидемия смертельного коронавируса. Кроме украинцев, по запросу международных партнеров, этим рейсом из КНР также заберут некоторых иностранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которых в ближайшее время эвакуируют из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, перед вылетом будут проверять на ряд симптомов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся