Вокруг языка никто объединяться не будет, – Зеленский в новом интервью

В Украине люди не будут объединяться вокруг идеи одного общего национального языка, так как население говорит на разных языках.

Об этом в интервью изданию Politico Europe заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ. Гарант отметил, что в соседней России информационная политика как раз и базируется на теме религии и языка. К тому же в РФ хотят вернуться к режиму СССР.

"Украина – демократическое, либеральное, унитарное государство. Государственный язык – украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс. Всем казалось, что, например, в Днепре и Днепропетровской области, где большинство людей говорит на русском языке, тоже присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине", – рассказал глава государства.

Зеленский рассказал, что сам родился в Кривом Роге, где в основном говорят на русском языке, но там живут "большие патриоты Украины".

"Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны. Вернуть отношения, которые были между людьми ... Я не знаю, сколько нужно лет и или это в принципе возможно сегодня ... Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз. Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина ни на что никогда не променяет свою независимость", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в установлении мира на Донбассе, однако ключевые шаги к этому должна сделать Россия.