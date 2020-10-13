Праздное любопытство или попытка прикрыться народной позицией? Что стоит за опросом от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение опроса в день местных выборов 25 октября. Избирателям зададут пять вопросов, чтобы узнать мнение каждого. Вот с такой инициативой выступил глава государства за 12 дней до голосования.

Что именно интересует власть и что может скрываться за ширмой любознательности – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем власти понадобилось мнение народа?

После того как президент рассказал о дополнительном опросе в день местных выборов, значительная часть оппозиционных политиков не скрывала своего возмущения. Мол, раз президент сказал, что все "будет так, как решишь ты", это означает, что результаты опроса будут воплощены в жизнь. И не факт, что они всем понравится. Главная претензия – никто не знает, что хочет знать власть. Мол, такая технология напоминает молниеносный во времени референдум по аннексии Крыма и даже тот, что потом россияне провели на Донбассе за присоединение региона к России.

Вторая претензия – катастрофическая нехватка времени: за 12 дней подготовить 30 млн дополнительных бюллетеней (1 бюллетень – на одного избирателя. – Ред.) технически невозможно.

"Представляете себе, что это такое: сформулировать вопрос, напечатать миллионы бюллетеней и выдать их людям. На местных выборах и так 4 бюллетеня на голосование, дать людям еще пятый? А откуда на это деньги и главное – когда это сделать? Полный бред", – возмутился в комментарии OBOZREVATEL депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Ну и третий, самый главный момент, который затронул даже сторонников президента – а как анонсированный опрос подпадает под Закон Украины о выборах? Мол, закона о всеукраинском референдуме, как и о местных референдумах, – нет. Соответственно, нет и положения, согласно которому Центральная избирательная комиссия может организовывать дополнительные опросы.

По словам Гончаренко, отсюда всплыла другая версия, что такой инициативой Офис президента хочет скрыть неудачные переговоры с Россией по разрешению конфликта на Донбассе, выдав их за народную позицию.

В ход пошли политические технологии?

Есть второй вариант, более реалистичный – команда президента прибегает к политической технологии, с помощью которой по максимуму пытается мобилизовать свой электорат, соответственно – выжать из местных выборов максимум голосов – мест в местных советах – в свою пользу.

"Во-первых, любой другой опрос 25 октября на избирательных участках, кроме самих выборов, противоречит Избирательному кодексу и будет незаконным. Внести срочные изменения и напечатать дополнительные бюллетени? На это физически нет времени. Не исключаю, что анонсированный опрос может быть проведен в форме обычной избирательной технологии, а именно – опрашивать будут у избирательных участков или на улицах города в день выборов", – объяснил OBOZREVATEL глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Однако и это, по его словам, странная идея со стороны Офиса президента. Если бы власть хотела знать, о чем думают украинцы, заказала бы проведение социологического опроса в авторитетной социологической структуры. Результат был бы с погрешностью +- 2%. А так на Банковой получат значительно большую погрешность, так как более 50% избирателей на участки не придут.

"Такой опрос может использоваться как политтехнология. Президент в своем обращении акцентировал на одном из избирательных тезисов политической партии "Слуга народа" – "Украина – это ты". Могут активизировать отдельные электоральные группы, например, молодежь. Тогда определенная политическая партия будет иметь больше голосов", – отметил Кошель.

Какие же вопросы поставят избирателям в день голосования?

Ответа на этот вопрос пока нет. Ни один из публичных депутатов пропрезидентской силы "Слуга народа" в детали голосования не углублялся. Эксперты же выдвигают свои версии: власть может интересоваться у народа, что они думают о войне на Донбассе и какими должны быть выборы на оккупированных Россией территориях.

Однако это не так, заверил источник OBOZREVATEL в Офисе президента, где и зародилась идея провести опрос. По его словам, политика в Украине требует существенных изменений, а классические политические группы никогда не были заинтересованы в проведении действительно фактических референдумов и опросов. Они всегда хотели формировать только ту повестку дня, которая бы их устраивала.

"Опрос будет, хотя мы видим яростное сопротивление. Окончательный формат определяется прямо сейчас, логистику согласовывают со всеми ведомствами, имеющими отношение к проведению выборов. Первый вопрос будет объявлен очень скоро, в ближайшее время, возможно уже сегодня. Спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках, задаваться не будут", – заверили там.