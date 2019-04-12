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Винят Порошенко: у Зеленского объяснили его дерзость в эфире "Права на власть"

10.5тЧитать материал на украинском

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков оправдался за перепалку политика с президентом Украины Петром Порошенко в эфире программы "Право на власть".

Он списал все на излишнюю эмоциональность Зеленского и стресс из-за большого количества грязи в его адрес. Объяснение Разумков озвучил во время перерыва программы на телеканале "1+ 1", пишет УНИАН.

По словам Разумкова, Зеленский сам по себе очень эмоциональный человек, и "это видели уже много людей".

Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

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"Но вопрос в другом — если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него, на семью, на близких, на людей, которые его поддерживают, и людей, которые за него проголосовали, то они были бы еще более эмоциональные и более жесткие в высказываниях", — сказал спикер штаба Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко вызвал своего оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского приехать вечером 11 апреля на дебаты в студию телеканала "1+1". Однако тот ответил отказом, заявив, что уже летит в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоДмитрий Разумков
Место
Украина
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Якщо людина збирається займатися політичною діяльністю, то не буде переходити на особистісні образи. Якби наші політики не чубились, але вони не перетинають межу, бо знають, що їм рано чи пізно доведеться домовлятися. Не буде Зеленський нічого робити, окрім як розважати своїм варварством вищих осіб іноземних держав. А ті, хто за ним стоять, будуть тим часом розтягувати Україну на шматки.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А может ли быть такой эмоциональный человек не только президентом, но и вообще чиновником? А насчет грязи: с 95-м кварталом не сравнится никто, обосраны все! А Кличко и Луценко должны были бы просто застрелиться или прыгнуть с высотки.
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Zolotko Olga
Zolotko Olga
Ну вот сядет президент Зеленский на переговорах например с российской стороной, а там сидит Кадыров и начинает спокойно ему рассказывать, что он будет делать с его женой, детьми , родственниками и всем народом. Или например пригласят на саммит Украина-ЕС и начнут спрашивать мнение о той или иной ситуации, при этом будут показывать в правом эфире. Вопрос какими навыками и чертами характера должен обладать представитель украинской нации. В середине страны могут быть у власти разные люди, со своим темпераментом, эмоциями, знаниями и проч. Но лицом государства
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Zolotko Olga, в рашке есть такие дипломаты которым в пору в ООН с ногами взобраться на стол, сесть на корточки и пустив слюну с губы презрительно командовать что бы молчали а не перечили. Вот, точно такое и у нас пробивается.
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