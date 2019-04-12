Винят Порошенко: у Зеленского объяснили его дерзость в эфире "Права на власть"

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков оправдался за перепалку политика с президентом Украины Петром Порошенко в эфире программы "Право на власть".

Он списал все на излишнюю эмоциональность Зеленского и стресс из-за большого количества грязи в его адрес. Объяснение Разумков озвучил во время перерыва программы на телеканале "1+ 1", пишет УНИАН.

По словам Разумкова, Зеленский сам по себе очень эмоциональный человек, и "это видели уже много людей".

Порошенко и Зеленский

"Но вопрос в другом — если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него, на семью, на близких, на людей, которые его поддерживают, и людей, которые за него проголосовали, то они были бы еще более эмоциональные и более жесткие в высказываниях", — сказал спикер штаба Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко вызвал своего оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского приехать вечером 11 апреля на дебаты в студию телеканала "1+1". Однако тот ответил отказом, заявив, что уже летит в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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