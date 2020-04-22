Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не влияет на правоохранительные органы с целью выполнить предвыборное обещание о "посадках".

В интервью для фильма "Год президента Зеленского", который вышел в эфир 22 апреля, он отметил, что правоохранительная система нуждается в перезагрузке.

"Весна придет – сажать будем. Здесь, во-первых, нужно разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорит, где посадки? И я действительно этого хочу, и это обязательно будет. Но когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить, говорить, где результат, мы обещали людям, то другая часть граждан начинает говорить, что это не мои полномочия", – сказал президент.

Владимир Зеленский скриншот

"Чего они хотят больше – посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека нужно посадить, а этого не нужно трогать, нет", – заверил Зеленский.

Также президент отметил, что не понимает, зачем Украине столько правоохранительных органов. По его словам, это было сделано для размывания ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

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