Венгрия пригрозила пожаловаться в НАТО из-за обысков на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии обвинил Украину в дестабилизации отношений с Будапештом из-за реакции правоохранителей в отношении закарпатских венгров.

В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, Петер Сийярто заявил, что страна пожалуется в НАТО и продолжит блокировать членство Украины в Альянсе.

"К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Мы будем отстаивать закарпатских венгров на всех международных форумах", – сказал он.

Сийярто добавил, что МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп, чтобы выразить свое недовольство. По словам главы МИД, украинская власть "перечеркнула все цивилизованные и европейские отношения между странами".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Это произошло 21 ноября, когда Украина отмечала День достоинства и свободы.

СБУ провела обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.