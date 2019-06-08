Вакарчук представил команду: кто идет в Раду от партии "Голос"

Партия "Голос" Святослава Вакарчука представила команду, с которой идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 года.

Об этом стало известно во время съезда политсилы в субботу, 8 июня, в Киеве. На съезд было избрано 46 делегатов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Партия "Голос" идет в политику, чтобы вернуть человек в центр государства...Мы хотим построить государство, в котором не оплакивают прошлое, а строят будущее", — сказал Вакарчук. По его словам, ключевые миссии партии — судебная реформа и отстранение олигархов от политики.

В первую десятку списка вошли:

1. Святослав Вакарчук

Родился 14 мая 1975-го года в городе Мукачево, в Закарпатской области. В 1994-м году Святослав Вакарчук присоединился к группе "Клан Тишины", которая уже через несколько месяцев после его вступления сменила название на знаменитое "Океан Ельзи".

Святослав Вакарчук

В 2004-м году Святослав Вакарчук поддерживал Виктора Ющенко, принимал участие в Оранжевой Революции.

В 2005-м году Святослав Вакарчук стал послом доброй воли ООН в Украине.

Вакарчук принял участие в досрочных парламентских выборах в 2007-м году, прошедших после украинского политического кризиса. Прошел в Верховную Раду по спискам блока НУНС, но снял с себя полномочия народного депутата в 2008-м году, после начала очередного политического кризиса.

Принимал активное участие в Революции Достоинства. Песня Святослава Вакарчука и группы "Океан Ельзи" "Вставай" стала самым первым неофициальным гимном революции и Евромайдана.

2. Юлия Клименко

Экс-заместитель министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. Покинула министерство в середине 2016 года. По ее словам, сделала это из-за медленного темпа реформ, а также низких зарплат. На госслужбе она получала 9 тысяч гривен, хотя сама оценивает уровень зарплаты за ее труд на уровне 50-70 тысяч гривен.

Среди достижений в работе Клименко, по ее мнению, можно выделить создание Офиса эффективного регулирования (BRDO). Эта структура работает над снижением уровня бюрократии в отношениях государства и бизнеса. Также ей удалось проработать совместную программу с Европейским банком реконструкции и развития по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине.

Юлия Клименко Fаcebook

Замужем, воспитывает 5 детей. В мае 2016 года ее семья попала в неприятную ситуацию возле одного из отелей в Переяслав-Хмельницком. На месте завязался конфликт с владельцем заведения, в результате чего, по ее словам, сына и мужа ввязали в драку. Они получили легкие телесные повреждения.

3. Кира Рудик

Исполнительный директор IT-компании Ring Украина.

Кира Рудик Дело.юа

4. Ярослав Железняк

Железняк закончил Институт права Верховной Рады Украины, после чего в 2013 году получил степень магистра в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, работал советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива по связям с парламентом.

Помимо прочего, он был на общественных началах советником премьер-министра Владимира Гройсмана, преподает в Киевской школе экономики, входит в стратегическую консультативную группу по поддержке реформ в Украине (SAGSUR).

Ярослав Железняк Fаcebook

В целом Железняк специализируется на экспертизе деятельности парламента и коммуникациях.

Как можно понять по его странице в соцсетях, мужчина активно поддерживает использование сервиса PROZORRO, медицинскую реформу в Украине, и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, в частности.

5. Александра Устинова

Член правления Центра противодействия коррупции.

6. Олег Макаров

Управляющий партнер юрфирмы "Кисель и партнеры".

7. Ярослав Юрчишин

Исполнительный директор Transparency International Ukraine. Эта международная организация занимается созданием условий для снижения уровня коррупции.

Ранее Юрчишин работал в Реанимационном пакете реформ, в 2014 году был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Известный антикоррупционер, трудился в целом ряде общественных движений и организаций. В разное время был помощником 5 народных депутатов.

Во время 6-го созыва на общественных началах помогал нардепу Игорю Крилю (Блок Наша Украина), а затем уже на платной основе Лесе Оробець (Блок Наша Украина). Во время 7-го созыва на общественных началах работал у нардепа Николая Княжицкого ("Батьківщина") и снова на платной основе у Леси Оробець. В этом созыве числится помощником на общественных началах у действующего главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Стоит отметить, что перед вторым туром Юрчишин публично поддержал на тот момент кандидата в президенты Петра Порошенко.

8. Сергей Рахманин

Заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели". Более 30 лет занимается журналистикой, а последние 20 работает в ЗН.

Помимо работы в "Зеркале недели", он ведет программу "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на Радио НВ.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", – цитирует Рахманина пресс-служба "Голоса".

9. Соломия Бобровская

До марта 2014 года была студенткой Львовского национального университета им. И. Франка, а также куратором проектов Центра гражданских свобод в Киеве. С апреля по декабрь 2014 года — помощница вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Александра Сыча, затем снова перешла в Центр гражданских свобод.

Затем Бобровская вошла в “команду реформаторов” Михеила Саакашвили. С октября 2015 по апрель 2016 года была советником главы Одесской ОГА. Затем последовал стремительный карьерный рост до заместителя главы ОГА. После громкой отставки Саакашвили 2 месяца исполняла обязанности главы облгосадминистрации.

К слову, без скандалов в ОГА не обошлось. В свое время начальник Управления по делам семьи, молодежи и спорта Вячеслав Березуцкий обвинил команду Саакашвили, в том числе Бобровскую, в “лжи и непрофессионализме”.

10. Ольга Стефанишина

Заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции. Накануне подала в отставку.

С января 2018 года Стефанишина координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинацию и общественное здоровье.

Задекларировала 827 018 гривен доходов за 2017 год.

Во вторую десятку вошли:

1. Курдыдык Александр, юрист

12. Владимир Цабаль, экономист

13. Андрей Осачук, юрист

14. Костенко Роман, боец АТО, защитник ДАП

15. Роман Лозинский, экс-глава Украинской галицкой партии

16. Инна Совсун, эксперт в сфере образования

17. Леся Василенко, юрист

18. Рустем Умеров, предприниматель, представитель Курултая

19. Алина Свидерская, экономистка

20. Андрей Шараскин, боец АТО

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!