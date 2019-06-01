У Путина заговорили о мире с Украиной: в Кабмине ответили

Отношения Украины и России на сегодняшний день невозможно начать "с чистого листа".

Об этом заявила в эфире ObozTV вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя заявления окружения президента РФ Владимира Путина о якобы готовности к миру.

"У нас идет война, а Российская Федерация никоим образом не изменила свою внешнюю политику", – заявила вице-премьер.

"Мы слышим заявления руководителя одной из палат российской Думы, что мы готовы с Украиной начинать с чистого листа. С какого чистого листа? 13 тысяч погибших, 26,5 тысяч раненых, 1,5 миллиона людей лишились своих домов – какой чистый лист может быть в нашем разговоре с Российской Федерацией?" – подчеркнула она.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страна-агрессор настроена на возвращение к добрососедским отношениям с Украиной.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", – сказала Матвиенко.

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