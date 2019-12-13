В "Свободе слова Савика Шустера" разберут "танго" Зеленского с Путиным и поворот в деле Шеремета

В пятницу, 29 ноября, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" нардепы, журналисты и представители правоохранительных органов обсудят прорыв в деле Шеремета и "нормандский саммит".

Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина", на странице проекта в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.

В эфире разберут подробности первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в Париже, выяснив, как она повлияет на судьбу государства.

Также будет рассмотрен резкий поворот в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году, в причастности к которому обвинили известных волонтеров и ветеранов АТО.

Темы нового эфира "Свободы слова Савика Шустера" facebook.com/savikshusteronline

Участие в обсуждении примут:

Арсен Аваков, Министр внутренних дел Украины

Давид Сакварелидзе, Заместитель Генпрокурора (2015 - 2016)

Антон Геращенко, Заместитель Министра внутренних дел Украины

Севгиль Мусаева, Главный редактор "Украинской Правды"

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь”

Ирина Геращенко, Сопредседатель фракции "Европейской Солидарности"

Юрий Бутусов, Главный редактор интернет-издания "Цензор.нет"

Дмитрий Гордон, Основатель интернет-издание "Гордон"

Александр Мартыненко, Генеральный директор "Интерфакс-Украина"

Алексей Резников, Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе

Гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера" facebook.com/savikshusteronline

Как писал OBOZREVATEL, накануне "нормандского саммита" президент Владимир Зеленский впервые посетил студию "Свободы слова Савика Шустера", в которой откровенно рассказал о своих планах и желаниях.

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