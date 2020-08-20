В "Слуге народа" засомневались, что Рада изменит постановление по выборам в ОРДЛО

"Слуга" считает, что Рада не поддержит изменение постановления о выборах. Фото 112.ua.

В Верховной Раде вряд ли наберутся голоса для внесения изменений в постановление о выборах, чего требует Россия и поддерживаемые ею террористы.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин. Он считает, что парламентарии не дадут 226 голосов.

"На любые изменения постановления ВРУ о выборах, которые разрешат выборы на оккупированных территориях, я не вижу 226 голосов в Раде", – отметил он.

"В тексте изменений в Конституцию в части децентрализации, который разрабатывается в рамках инклюзивного процесса с привлечением ассоциаций местного самоуправления и других стейкхолдеров, нет никаких упоминаний ОРДЛО и никаких преференций отдельным регионам. Упоминаются только особенности Киева, связанные со статусом столицы; все, что касается АРК Крым/г. Севастополь на данный момент остается без изменений относительно существующего текста КУ", – добавил Гурин.

По его словам, участники процесса придерживаются мнения, что децентрализация должна быть настолько глубокой, что никакие регионы не получат преференции – все должны получить одинаковые и максимально широкие права.

Также нардеп убежден, что не будет голосов и для изменения в Конституцию, если их будут предлагать.

"Статус украинского языка как государственного (относится ко всей территории страны) закреплен в первой главе Конституции Украины, статьи которого могут быть изменены только по результатам всеукраинского референдума, что нереально", – подытожил Гурин.

Facebook Дмитрий Гурин

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель РФ Борис Грызлов и представители ОРДЛО потребовали внесения изменений в постановление Верховной Рады о местных выборах. В противном случае они намерены продолжить блокирование переговоров по обмену пленными, разминированию, отводу сил и средств на Донбассе, а также подготовке к переговорам в "нормандском формате".

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