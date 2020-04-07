В "Слуге народа" не могут отказаться от госденег: в партии сделали заявление

Партия "Слуга народа" не может отказаться от государственного финансирования на один год в пользу борьбы с эпидемией коронавируса, потому что это не предусмотрено законом. В политсиле заявили, что ищут выход из правовой коллизии.

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Заявление об отказе от бюджетных денег пока не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое принимает подобные решения, сообщает Bihus.info.

Александр Корниенко 24tv.ua

Согласовать такой отказ не позволяет и закон. Журналисты отметили, что отказаться от финансирования только на один год невозможно. По закону финансирование получается на весь период – от выборов до выборов.

Журналисты обратили внимание, что есть другой вариант: не отказываться от получения денег, а после поступления направить средства в Стабилизационный фонд. Но эту идею тоже невозможно реализовать, потому что госфинансирование можно использовать только на уставную деятельность политсил.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Украинской правде" заявил, что партия сейчас ищет выход из правовой коллизии. Он подчеркнул, что не намерены отказываться от идеи.

"Мы проводим правовые консультации с НАПК. Нет четкой позиции, что можно отказаться в год. За первый квартал уже перечислены эти средства. Сейчас мы ведем работу в двух направлениях. Первый: в рамках изменений в бюджет мы обращаемся к правительству, в профильный комитет с просьбой, возможно, уменьшить на эту сумму годовое финансирование партии, которое запланировано в бюджете. Но это тоже вариант не очень, потому что если мы уменьшим эту сумму, то НАПК все равно потом будет вынуждено нам уменьшить, но не не давать", – пояснил Корниенко.

Председатель партии отметил, что второй вариант: направить эти средства самим в Стабилизационный фонд. "Мы сейчас ищем механизм. Действительно, в уставе партии нет благотворительности и по закону это невозможно сделать, но политическая партия может поддерживать объединение других граждан. Мы сейчас ищем правовой платформу, чтобы это было максимально честно, открыто и прозрачно, и все украинцы видели, что мы делаем. Как только этот механизм будет найден, мы сразу об этом сообщим", – рассказал он.

Также Корниенко отметил, что заявление об отказе от госфинансирования было политическим, и для партии важно, чтобы они были направлены на борьбу с коронавирусом. По его словам, речь идет о 140 миллионах гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта в "Слуге народа" заявили, что решили отказаться от государственного финансирования партии и передать деньги на поддержку украинских медиков.

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