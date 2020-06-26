В сеть слили инструкцию для "слуг народа" по главным скандалам: что разрешили говорить

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" получили тезисы для комментариев СМИ и публичных выступлений по резонансным темам и скандалам за последние 10 дней.

Документы оказались в распоряжении "Бабеля". По данным издания, готовят тезисы аналитический и медийный отделы СН, а курирует процесс замглавы фракции Евгения Кравчук.

Депутатам объяснили, как комментировать паводок на Западной Украине, сексистский скандал с участием главы партии Александра Корниенко и руководителя фракции Давида Арахамии, взрыв жилого дома в Киеве и уголовные дела против Петра Порошенко.

Инцидент в Николаеве с высказываниями руководителей "Слуги народа"

Этот инцидент – фейк-сенсация. Видео разговора Корниенко с Арахамией было смонтировано.

"Российская пропаганда может значительно сэкономить на той небольшой части нашего общества, которая подхватывает какие угодно фейки о власти, если этот фейк совпадает с негативным эмоциональным отношением этой части общества к власти".

Высказывания были некорректные, но если человек идет в политику, нужно быть готовым к "жесткой системе".

В непорядочном поведении "слуг" обвиняют люди, которые превратили украинскую политику в "свободную кассу" для себя и своих хозяев, часть из которых бежали за границу. Они – предыдущая власть – не образец морали, с этим лицемерием нужно завязывать.

Паводок на Западной Украине

Центральная власть обязательно поможет. Речь о десятках миллиардов гривен.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что леса не могут сдержать стихию. В начале 70-х в Украине было много лесов, но паводкам они не мешали.

Накануне президент подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения инвентаризации лесов". Закон поможет собрать актуальную информацию о лесном фонде страны.

С начала года власть провела 16,2 тысячи рейдов для предотвращения незаконной вырубки лесов. В полицию передали 286 материалов по теме.

Взрыв газа в жилом доме в Киеве и вопросы инфраструктуры

Если причина взрыва в том, что в квартирах вместо счетчиков стояли шланги-перемычки, газовщиков и их руководство нужно строго наказать. Их действия – умышленное убийство.

Нужно подумать о запрете подведения газа к новым домам. Если люди невнимательны и неадекватны, дом с газом – это опасность. Газ нужно оставить только для отопления, а для других бытовых потребностей использовать электричество.

В старых домах с газом нужно установить датчики, сигнализирующие об утечке.

"Порошенковцы" обвиняют президента в том, что он не приехал на место взрыва, потому что сами привыкли пиариться на трагедиях. За решение этой проблемы на месте отвечали мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков.

За изношенную инфраструктуру отвечает местная власть. Она должна думать не только о деньгах и дерибане земли, но и об обновлении потенциально опасных объектов.

Дело Петра Порошенко

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований, потому что привык к привилегиям. "Хорошо, что хотя бы не изображает больного, как это делали его соратники и такие же политики, как он, когда становились фигурантами следственных действий".

"Никто не таскает Порошенко по крышам в Киеве, как это было во время преследования Михеила Саакашвили во времена Порошенко. Можно по-разному относиться к Саакашвили, но это было настоящее политическое преследование". Политические оппоненты власти называют политическими преследованиями исключительно те судебные процессы, которые не нравится им лично.

У Порошенко много друзей среди западных политиков, которых он может попросить о поддержке. Но дружба не подменит закон.

Власть сочувствует Петру Порошенко в связи со смертью отца, но даже это событие сторонники Порошенко использовали для пиара и политической борьбы.

Дело Сергея Стерненко

Виновен ли Стерненко – должна решить ни улица, ни партии, ни Facebook, а суд. Давить на суд или требовать просто кого-то отпустить – недопустимо для цивилизованного государства.

Сторона Стерненко всегда будет говорить, что его действия – необходимая самооборона. Его оппоненты будут это отрицать. Соглашаться с любой из сторон, не читая дело, – значит делать политизированный выбор. Это не корректно и не цивилизованно.

Вопросы о рейтинге власти и блогере Анатолие Шарие

Рейтинг власти падает, но полностью оппонентам не перетекает – растет число неопределившихся. Значит, потерянные голоса можно вернуть.

Социологи утверждают, что часть избирателей власти перешла к Шарию. Эти люди во втором туре голосовали протестно – против Порошенко. То, что они отпали, – закономерно: Владимир Зеленский не покорился Кремлю и проводит патриотическую политику без националистического пафоса Порошенко.

Ситуация с коронавирусом

Поход президента в кофейню во время карантина – меньшее нарушение, чем многотысячный митинг Порошенко. Поэтому прежде чем обвинять других, нужно взглянуть на себя.

В Украине не было жесткого карантина – военное положение власть не вводила и права граждан не ограничивала. Ограничения были умеренными, хоть и болезненными для экономики.

Власть с нуля построила систему лабораторий, обеспечила людей средствами индивидуальной защиты, реорганизовала работу спиртовой отрасли, индексировала пенсии и т. д.

Местная власть должна была решить транспортные вопросы во время карантина, но мэры, которые больше всего критикуют власть, этого не сделали.

Вопросы о войне на Донбассе

Украина стремится оживить "нормандский" формат, но Россия не идет на конструктивный диалог.

Оппоненты власти требуют от нее капитуляции. Если бы в 1939, 1940, 1941-м году в Лондоне, Москве и Вашингтоне в большинстве были люди, как сейчас в ОПЗЖ, сегодня бы никто не наслаждался жизнью.

Обстрелы на Донбассе закончатся за день, если Путин даст приказ своим военным. Торговать суверенитетом мы не будем.

Местные выборы

Выборы точно пройдут осенью этого года.

Стратегия "Слуги народа" – объединить завершение децентрализации с перезагрузкой власти.

Партия мэров – кот в мешке. Это попытка некоторых мэров застраховаться от наказания за сделанное. Ни один мэр не может быть в оппозиции к центральной власти, потому что ни один город не может быть в оппозиции к стране.

СН обнародует результаты праймериз своих кандидатов в конце июня – начале июля. Финализирует решение президент. "Мы все – команда Зеленского, именно он привел нас во власть. Логично, что мы будем ориентироваться на него в этом вопросе".

Кадровая политика власти

Чиновники должны показывать результат, который от них ждут, и не создавать новых проблем и конфликтов. "Если любой человек перестает отвечать этим требованиям, его немедленно увольняют, несмотря на то, какой личный и политический вес был у этого человека".

Мы не боимся неожиданных кадровых решений и пауз для поиска лучших кандидатур. Кандидата на пост министра культуры искали два месяца и нашли человека с амбицией.

Никаких иммунитетов от отставки нет. Что касается отставки главы МВД Арсена Авакова, он руководит системой, в которой работают более 300 тысяч человек, и справляется. Все недовольные министром могут назвать альтернативных кандидатов. "Если нет таких кандидатур, то любые требования отставки – политиканство".

Назначение Сергея Шкарлета и.о. министра образования – решение Кабмина. Оно временное. Кабмин не должен затягивать с внесением в парламент кандидатур министра образования и энергетики, работа в качестве и.о. – ненадежный формат.

Что касается Шкарлета, много времени уделяют обсуждению несодержательных вещей, фактам из биографии, членству в Партии регионов. Туда раньше загоняли всех. Нужно помнить, что часть общества не воспринимает кандидатов, которые работали в грантовых организациях. "Давайте не будем спорить о таких и подобных вещах, а посмотрим лучше на то, что можно сделать в нашем образовании".

Почему Рада отклонила программу Кабмина

Программа правительства не похожа на документ, который нужен государству в условиях экономического кризиса.

Депутаты не хотят давать правительству годовой иммунитет, потому что боятся потерять рычаги парламентского контроля за деятельностью правительства, особенно в кадровой политике.

Неодобрение программы не означает, что правительство в ближайшее время отправят в отставку. Это месседж Кабмину о необходимости более тесного и равноправного сотрудничества с фракцией большинства.

Утверждение программы – политический акт. Ни одну из правительственных программ не выполнили. Программа нужна коалиционному правительству, чтобы зафиксировать компромиссы разных политсил. Правительству монобольшинства логичнее опираться на программу президента и "Слуги народа" и действовать по ситуации.

Меморандум с МВФ

Почти все, кто критикует новый меморандум о сотрудничестве с МВФ, раньше сами работали в правительстве и сотрудничали с фондом. Правительство Николая Азарова, в котором работали нынешние депутаты ОПЗЖ и Петр Порошенко, согласилось на повышение тарифов, ограничение роста зарплат и увеличение пенсионного возраста.

Если сравнивать с другими президентами и правительствами, на этот раз Украина одолжила небольшую сумму. Обращаться к МВФ – нормальная практика.

В меморандуме нет асоциальных или деструктивных вещей. Подпись Зеленского под ним означает, что "никаких античеловеческих решений не будет. Это уже доказано первым годом его президентства. Зеленский – это не Порошенко, который повышал тарифы даже больше, чем требовал МВФ, чтобы только ему не пришлось выполнять антикоррупционные обещания".

Об уходе моды на новые лица

Опыт – главное слово в нынешней политике. Новые лица выполнили задачу только частично – обеспечили условия для обновления системы. Власть ищет компетентных людей, которые вместе с новыми и неопытными политиками создадут долгие стратегии и реализуют их тактически.

Видео Зеленского о дальнобойщиках

Почему президент вышел в чат дальнобойщиков? Потому что достало. Государство тратит десятки миллионов гривен на обновление дорог, а отдельные группы людей сознательно их уничтожают. Перегруженные фуры – одна из самых больших проблем государства.

Высказывание президента (о засранцах) не было некорректным. Это самое мягкое, что можно сказать о тех, кто уничтожает дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская фракция "Европейская солидарность" направила обращение к руководству Верховной Рады и в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой предоставить публичную оценку высказываниям руководства фракции "Слуга народа" о "рабочей бабе" и президента Украины о "засранцах".