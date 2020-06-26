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В сеть слили инструкцию для "слуг народа" по главным скандалам: что разрешили говорить

Политика
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'Слуг народа' учат правильно говорить о скандалах

"Слуг народа" учат правильно говорить о скандалах

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" получили тезисы для комментариев СМИ и публичных выступлений по резонансным темам и скандалам за последние 10 дней.

Документы оказались в распоряжении "Бабеля". По данным издания, готовят тезисы аналитический и медийный отделы СН, а курирует процесс замглавы фракции Евгения Кравчук.

Депутатам объяснили, как комментировать паводок на Западной Украине, сексистский скандал с участием главы партии Александра Корниенко и руководителя фракции Давида Арахамии, взрыв жилого дома в Киеве и уголовные дела против Петра Порошенко.

Инцидент в Николаеве с высказываниями руководителей "Слуги народа"

  • Этот инцидент – фейк-сенсация. Видео разговора Корниенко с Арахамией было смонтировано.

  • "Российская пропаганда может значительно сэкономить на той небольшой части нашего общества, которая подхватывает какие угодно фейки о власти, если этот фейк совпадает с негативным эмоциональным отношением этой части общества к власти".

  • Высказывания были некорректные, но если человек идет в политику, нужно быть готовым к "жесткой системе".

  • В непорядочном поведении "слуг" обвиняют люди, которые превратили украинскую политику в "свободную кассу" для себя и своих хозяев, часть из которых бежали за границу. Они – предыдущая власть – не образец морали, с этим лицемерием нужно завязывать.

Паводок на Западной Украине

  • Центральная власть обязательно поможет. Речь о десятках миллиардов гривен.

  • Синоптик Наталья Диденко говорит, что леса не могут сдержать стихию. В начале 70-х в Украине было много лесов, но паводкам они не мешали.

  • Накануне президент подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения инвентаризации лесов". Закон поможет собрать актуальную информацию о лесном фонде страны.

  • С начала года власть провела 16,2 тысячи рейдов для предотвращения незаконной вырубки лесов. В полицию передали 286 материалов по теме.

Взрыв газа в жилом доме в Киеве и вопросы инфраструктуры

  • Если причина взрыва в том, что в квартирах вместо счетчиков стояли шланги-перемычки, газовщиков и их руководство нужно строго наказать. Их действия – умышленное убийство.

  • Нужно подумать о запрете подведения газа к новым домам. Если люди невнимательны и неадекватны, дом с газом – это опасность. Газ нужно оставить только для отопления, а для других бытовых потребностей использовать электричество.

  • В старых домах с газом нужно установить датчики, сигнализирующие об утечке.

  • "Порошенковцы" обвиняют президента в том, что он не приехал на место взрыва, потому что сами привыкли пиариться на трагедиях. За решение этой проблемы на месте отвечали мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков.

  • За изношенную инфраструктуру отвечает местная власть. Она должна думать не только о деньгах и дерибане земли, но и об обновлении потенциально опасных объектов.

Дело Петра Порошенко

  • Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований, потому что привык к привилегиям. "Хорошо, что хотя бы не изображает больного, как это делали его соратники и такие же политики, как он, когда становились фигурантами следственных действий".

  • "Никто не таскает Порошенко по крышам в Киеве, как это было во время преследования Михеила Саакашвили во времена Порошенко. Можно по-разному относиться к Саакашвили, но это было настоящее политическое преследование". Политические оппоненты власти называют политическими преследованиями исключительно те судебные процессы, которые не нравится им лично.

  • У Порошенко много друзей среди западных политиков, которых он может попросить о поддержке. Но дружба не подменит закон.

  • Власть сочувствует Петру Порошенко в связи со смертью отца, но даже это событие сторонники Порошенко использовали для пиара и политической борьбы.

Дело Сергея Стерненко

  • Виновен ли Стерненко – должна решить ни улица, ни партии, ни Facebook, а суд. Давить на суд или требовать просто кого-то отпустить – недопустимо для цивилизованного государства.

  • Сторона Стерненко всегда будет говорить, что его действия – необходимая самооборона. Его оппоненты будут это отрицать. Соглашаться с любой из сторон, не читая дело, – значит делать политизированный выбор. Это не корректно и не цивилизованно.

Вопросы о рейтинге власти и блогере Анатолие Шарие

  • Рейтинг власти падает, но полностью оппонентам не перетекает – растет число неопределившихся. Значит, потерянные голоса можно вернуть.

  • Социологи утверждают, что часть избирателей власти перешла к Шарию. Эти люди во втором туре голосовали протестно – против Порошенко. То, что они отпали, – закономерно: Владимир Зеленский не покорился Кремлю и проводит патриотическую политику без националистического пафоса Порошенко.

Ситуация с коронавирусом

  • Поход президента в кофейню во время карантина – меньшее нарушение, чем многотысячный митинг Порошенко. Поэтому прежде чем обвинять других, нужно взглянуть на себя.

  • В Украине не было жесткого карантина – военное положение власть не вводила и права граждан не ограничивала. Ограничения были умеренными, хоть и болезненными для экономики.

  • Власть с нуля построила систему лабораторий, обеспечила людей средствами индивидуальной защиты, реорганизовала работу спиртовой отрасли, индексировала пенсии и т. д.

  • Местная власть должна была решить транспортные вопросы во время карантина, но мэры, которые больше всего критикуют власть, этого не сделали.

Вопросы о войне на Донбассе

  • Украина стремится оживить "нормандский" формат, но Россия не идет на конструктивный диалог.

  • Оппоненты власти требуют от нее капитуляции. Если бы в 1939, 1940, 1941-м году в Лондоне, Москве и Вашингтоне в большинстве были люди, как сейчас в ОПЗЖ, сегодня бы никто не наслаждался жизнью.

  • Обстрелы на Донбассе закончатся за день, если Путин даст приказ своим военным. Торговать суверенитетом мы не будем.

Местные выборы

  • Выборы точно пройдут осенью этого года.

  • Стратегия "Слуги народа" – объединить завершение децентрализации с перезагрузкой власти.

  • Партия мэров – кот в мешке. Это попытка некоторых мэров застраховаться от наказания за сделанное. Ни один мэр не может быть в оппозиции к центральной власти, потому что ни один город не может быть в оппозиции к стране.

  • СН обнародует результаты праймериз своих кандидатов в конце июня – начале июля. Финализирует решение президент. "Мы все – команда Зеленского, именно он привел нас во власть. Логично, что мы будем ориентироваться на него в этом вопросе".

Кадровая политика власти

  • Чиновники должны показывать результат, который от них ждут, и не создавать новых проблем и конфликтов. "Если любой человек перестает отвечать этим требованиям, его немедленно увольняют, несмотря на то, какой личный и политический вес был у этого человека".

  • Мы не боимся неожиданных кадровых решений и пауз для поиска лучших кандидатур. Кандидата на пост министра культуры искали два месяца и нашли человека с амбицией.

  • Никаких иммунитетов от отставки нет. Что касается отставки главы МВД Арсена Авакова, он руководит системой, в которой работают более 300 тысяч человек, и справляется. Все недовольные министром могут назвать альтернативных кандидатов. "Если нет таких кандидатур, то любые требования отставки – политиканство".

  • Назначение Сергея Шкарлета и.о. министра образования – решение Кабмина. Оно временное. Кабмин не должен затягивать с внесением в парламент кандидатур министра образования и энергетики, работа в качестве и.о. – ненадежный формат.

  • Что касается Шкарлета, много времени уделяют обсуждению несодержательных вещей, фактам из биографии, членству в Партии регионов. Туда раньше загоняли всех. Нужно помнить, что часть общества не воспринимает кандидатов, которые работали в грантовых организациях. "Давайте не будем спорить о таких и подобных вещах, а посмотрим лучше на то, что можно сделать в нашем образовании".

Почему Рада отклонила программу Кабмина

  • Программа правительства не похожа на документ, который нужен государству в условиях экономического кризиса.

  • Депутаты не хотят давать правительству годовой иммунитет, потому что боятся потерять рычаги парламентского контроля за деятельностью правительства, особенно в кадровой политике.

  • Неодобрение программы не означает, что правительство в ближайшее время отправят в отставку. Это месседж Кабмину о необходимости более тесного и равноправного сотрудничества с фракцией большинства.

  • Утверждение программы – политический акт. Ни одну из правительственных программ не выполнили. Программа нужна коалиционному правительству, чтобы зафиксировать компромиссы разных политсил. Правительству монобольшинства логичнее опираться на программу президента и "Слуги народа" и действовать по ситуации.

Меморандум с МВФ

  • Почти все, кто критикует новый меморандум о сотрудничестве с МВФ, раньше сами работали в правительстве и сотрудничали с фондом. Правительство Николая Азарова, в котором работали нынешние депутаты ОПЗЖ и Петр Порошенко, согласилось на повышение тарифов, ограничение роста зарплат и увеличение пенсионного возраста.

  • Если сравнивать с другими президентами и правительствами, на этот раз Украина одолжила небольшую сумму. Обращаться к МВФ – нормальная практика.

  • В меморандуме нет асоциальных или деструктивных вещей. Подпись Зеленского под ним означает, что "никаких античеловеческих решений не будет. Это уже доказано первым годом его президентства. Зеленский – это не Порошенко, который повышал тарифы даже больше, чем требовал МВФ, чтобы только ему не пришлось выполнять антикоррупционные обещания".

Об уходе моды на новые лица

  • Опыт – главное слово в нынешней политике. Новые лица выполнили задачу только частично – обеспечили условия для обновления системы. Власть ищет компетентных людей, которые вместе с новыми и неопытными политиками создадут долгие стратегии и реализуют их тактически.

Видео Зеленского о дальнобойщиках

  • Почему президент вышел в чат дальнобойщиков? Потому что достало. Государство тратит десятки миллионов гривен на обновление дорог, а отдельные группы людей сознательно их уничтожают. Перегруженные фуры – одна из самых больших проблем государства.

  • Высказывание президента (о засранцах) не было некорректным. Это самое мягкое, что можно сказать о тех, кто уничтожает дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская фракция "Европейская солидарность" направила обращение к руководству Верховной Рады и в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой предоставить публичную оценку высказываниям руководства фракции "Слуга народа" о "рабочей бабе" и президента Украины о "засранцах".

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