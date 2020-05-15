Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от прямого диалога с террористами так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом он сказал по итогам видеоконференции ТКГ, которая состоялась накануне, 14 мая, пишет ТАСС.

"В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска", – заявил представитель РФ.

Переговоры ТКГ по Донбасса коллаж

По его словам, обстановка на заседании подгрупп ТКГ обострилась, поскольку новые члены украинской делегации отказались сотрудничать с оккупантами.

"Добавлю, что в последнее время представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей "ДНР" и "ЛНР" из рабочих групп и контактной группы", – сказал Грызлов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Заседание ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля и 22 апреля.

8 апреля была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе к празднику Пасхи. Обмен состоялся 16 апреля.

Новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидалось 14 мая в обновленном составе делегации Украины.

Ранее Андрей Ермак отметил, что в состав нового консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы войдут исключительно граждане Украины.

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