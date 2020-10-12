В ОП назвали три варианта получения вакцины от COVID-19 для Украины

Украина может предоставить свои мощности для производства вакцины, покупать излишки препарата в странах ЕС, а также стать в очередь из стран-партнеров.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он подчеркнул, что тема вакцины от коронавируса поднимается в ходе переговоров с лидерами ЕС.

Жовква отметил, что в Украине существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить ​​вакцину, если в этом будут заинтересованы европейские партнеры.

"Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее попадет в Украине. Потому, очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя соответствующими соглашениями", – сказал замглавы ОП.

Он добавил, что этот вариант должны обсудить специалисты.

Второй вариант – это продажа государствами-членами ЕС избытков вакцины.

И третий путь – учитывая то, что Украина присоединилась к соответствующим механизмам по государственным закупкам, она может стать в очередь из стран-партнеров.

"Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена ​​на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины", – подчеркнул Жовква.

Как писал OBOZREVATEL, Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана. Эта тема обсуждалась на встрече президентов Австрии и Украины Александра Ван дер Белена и Владимира Зеленского, которая состоялась 15 сентября.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.