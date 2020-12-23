В Харькове прощаются с Кернесом: все подробности онлайн

В среду, 23 декабря, Харьков прощается с мэром Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений коронавирусной болезни спустя три месяца борьбы за жизнь.

В связи с траурными мероприятиями в городе перекрыли несколько улиц. Отпевание политика началось в 7:00 в Благовещенском соборе. Затем с 9:00 до 13:00 все желающие смогут проститься с ним в Харьковском театре оперы и балета. В 13:30 Кернеса похоронят на 2-м городском кладбище, возле Аллеи погибших воинов времен Второй мировой войны. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию из Харькова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

07:00 – В Благовещенском соборе началось отпевание Геннадия Кернеса.

Напомним, к похоронам мэра Харькова начали готовиться заблаговременно. Так, 22 декабря около 30 курсантов ХНУВС имени Кожедуба репетировали марширование у стен театра, а на кладбище вручную копали могилу для покойного.

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