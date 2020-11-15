Украину можно объединить по примеру США, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине, глядя на выборы в США и других странах, пора забыть навязанную ей мантру о так называемом разделенном государстве, которое якобы обречено на провал.

Своими мыслями по этому поводу глава МИД поделился в личном блоге на "НВ". В нем также назвал шесть принципов, которые способны "сшить" украинское государство.

"Когда Россия в 2014 году оккупировала часть нашей территории и потребовала от Украины федерализации, украинское общество отреагировало предельно лаконично. Эфиры и улицы городов, словно чешуей, покрылись надписями "Единая страна". Однако на самом деле это была квинтэссенция реакции на куда более давний миф о якобы внутренне разделенной Украине, обреченной из‑за своего разно­образия на провал", – подчеркнул он.

По его словам, призрак разделения преследует украинцев где-то с 2004 года. Министр отметил, что через 10 лет сопротивление российской агрессии объединило большинство общества и в манипуляциях о "разделенной" Украине акцент перешел на временно оккупированные территории. При этом "глубинный навязанный страх никуда не пропал" и украинцы все еще боятся, что, признав различия, дадут "разорвать себя на части".

Кулеба пояснил, что гражданам страшны не столько утверждения о разделенной стране, сколько ложные выводы, которые обычно идут в придачу. В этом контексте он привел в пример запад Украины, где люди общаются на украинском и хотят сближения с ЕС и НАТО, а также восток, который отдает предпочтение русскому языку и отвергает членство Украины в этих международных организациях. Министр вспомнил и о ситуации с украинскими венграми или болгарами, которые якобы ждут, чтобы отделиться. Дальше, по его мнению, идут размышления о том, как все это неоднозначно и что украинское государсвто якобы должно оставаться так называемым буфером между РФ и Западом, "что оно обречено на провал и распад".

"Буду дипломатичен: все это полная чушь. По данным социологов, "языковой вопрос" волнует не более одного процента украинцев. После начала российской агрессии большинство украинцев поддерживают курс на вступление Украины в ЕС и НАТО, и эта поддержка растет из года в год. Национальные меньшинства – наше национальное богатство, а не угроза. Вот такая мы единая разделенная страна", – заверил Кулеба.

Министр же подчеркнул, что в мире много примеров стран, "разделенных" похлеще нашего", но при этом счастливо и успешно развивающихся. Среди них моноэтническая и монорелигиозная Польша, федеральная экономически сильная Германия, а также демократический гигант Соединенные Штаты.

"Мы тоже единая разделенная страна. Разнообразие взглядов и мыслей в нашем обществе – это не слабость, а сила. Все зависит от того, как управлять этим разнообразием… Пора освободиться от страха, гнева и отрицания всего другого. Нужно договориться об общих основоположных принципах, отрицать которые нельзя никому. В случае Украины шесть принципов способны сшить страну: независимость, территориальная целостность, европейский и евроатлантический выбор, свободные выборы, подотчетная власть и украинский язык как государственный. А в остальном можно спорить сколько угодно, быть любого расового и этнического происхождения, голосовать за любую партию и жить в любой области страны. Давайте разрешим себе быть разными, но будем одинаково стремиться к успеху Украины и ее процветанию", – подытожил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как единый план мира для Донбасса может вызвать споры между Украиной и Россией в Трехсторонней контактной группе. По его словам, задача ОБСЕ – свести в единое целое идеи Украины и видение РФ.