Украинцы раскритиковали заявление Швеции в ООН об угрозе РФ на 7-й год войны

Украинцы критически отреагировали на слова премьер-министра Швеции Стефана Левена на Генассамблее ООН об угрозе глобальной безопасности из-за незаконной аннексии Россией Крыма и ее агрессии на востоке Украины.

В комментариях под материалом о его заявлении на странице OBOZREVATEL в Facebook люди напомнили, что российская агрессия в стране продолжается седьмой год, а некоторые иностранные политики заговорили об угрозе со стороны РФ только сейчас. В общем пост собрал более 2 тыс. лайков, свыше 200 репостов и почти полсотни комментариев.

В частности, пользователи сети поинтересовались, мол, если в Швеции только сейчас поняли действия страны-агрессора и ее лидера, то сколько же времени понадобится, чтобы там разглядели эту опасность у себя. Ведь, по мнению украинцев, нельзя думать, что "Путин остановится в Украине".

"Да вы что?! Что-то 6 лет ничего не угрожало, с 14-го", "Пошел 7-й год разговоров", "А в чьем-то "мозгу" война уже закончилась", "Россию надо уничтожить", "Это понимает все цивилизованное человечество... Законы должны выполняться. Только Минские договоренности имеют относительное отношение к справедливых законов", – комментируют люди.

Другие отметили, что хотя подобные заявления и звучат поздно, все же хорошо, что Швеция поддерживает Украину.

"Кажется это – "Европейский порядок в контексте безопасности должен выполняться, а не пересматриваться" – самое меткое высказывание о том, что происходит. Точнее, о том что не происходит, а происходить должно", "Уже завтра нас поддержат другие члены ЕС. Россия увидит, что мы не одни", – констатируют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Королевства Швеция Стефан Левен заявил, что незаконная аннексия Россией Крыма и ее агрессия на востоке Украины угрожают глобальной безопасности. По его словам, действия РФ являются серьезными нарушениями международного права, также он анонсировал работу в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно урегулирования конфликтов.