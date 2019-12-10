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10 декабря • обновлено в 18:45
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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
Создатель "Правого сектора" Все статьи автора

Українська Реконкіста гряде!

10т
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Згідно інформації з різних джерел, у Кремлі існує план ліквідації Держави Україна до 2024-го року.

У зв’язку з цим вважаю, що однією із найбільших проблем є те, що Зеленський у зовнішній політиці став запеклим "порохоботом".

Мінські угоди - це шлях в нікуди, точніше, до знищення української державності. Саме тому Путін так системно і послідовно домагається їх повної реалізації.

Виконання так званих Мінських угод - це зрада Національних інтересів України.

Альтернатива:

- розрахунок не на "гнилу цвіль Європи", а на власні сили українського народу;

- швидке та результативне реформування сектору національної безпеки та оборони; створення дієвої системи асиметричного захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз;

Новости
Ми переможемо. Хоче цього тимчасова влада чи ні

- максимальний економічний розвиток України;

- нейтралізація колобораційних промосковських сил в тилу (політика, інформація, економіка, духовна і культурна сфери тощо);

- активізація бойових дій на Сході, з чіткою ціллю: нанесення максимальних втрат ворогу задля примусу його до миру на українських умовах;

- реалізація якісно нової геополітичної візії України - Балто-Чорноморського союзу.

Цей перелік не претендує на всеохопність і єдиноправильність. Але однозначним є те, що граючи по правилах віковічного ворога, ми втратимо Державу.

Нам, українцям, потрібен свій шлях до Перемоги, утвердження нашої державності та суб’єктності у міжнародній політиці.

Новости
Українцям треба готуватися до дострокового припинення повноважень Президента і Ради

Досягти ж цих цілей можна, тільки маючи єдність між владою та суспільством, чітко визначивши національну ідеологію державотворення, розробивши і реалізувавши концепцію та програму дій по відвоюванню окупованих територій і завоюванню свого "місця під сонцем" у сучасному світі.

Українська Реконкіста гряде!

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Автор
Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош
Темы
Переговоры Зеленского и Путина Война на Донбассе Российская военная угроза
Теги
нормандский формат переговоры по Донбассу война
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Схоже на програму дій..Думаю так і буде..москальська мразота сдохне і сгніє..
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Santi Amonito
Santi Amonito
к@ц@ский крэмль пыль зае6ется глотать в сырую погоду? Украинсий национализм - то с чем всегда боролись и обламывали зубы все, кто его пытался уничтожить, начиная от царизма, большевизма и заканчивая рашизмом, но видно "историк"-ху*ло этого так и не понял, потому как на уроках истории бегал курить в подворотню. Вдобавок оказалось, что ху*ло никакой не "бох" к@цапстана, а просто-напросто "негнущийся" хромой чёрт, как физически так и умственно - полная ментальная развалина, как и вся старуха расея. Ну ничего, "негибкость" на к@цапстане исправляет только одно ... - "лебединое озеро".
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ТруПицын Александр, трупица,так из РасП е д е р а ц и и тоже никого нет..Все кто были это были совки..Последний был Алфёров,который из Белоруссии..ха-ха-ха-ха..
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Santi Amonito, кугут вонючий, любой нацик = подонок и дурак. :-) Напомню: нет НИ ОДНОГО мовнюка - Нобелевского лауреата. :-)
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Пiшов ти на xyй жыд Арош!
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Великий Кормчий, сгинь в рашку или брысь в рашку!!!!
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