Згідно інформації з різних джерел, у Кремлі існує план ліквідації Держави Україна до 2024-го року.

У зв’язку з цим вважаю, що однією із найбільших проблем є те, що Зеленський у зовнішній політиці став запеклим "порохоботом".

Мінські угоди - це шлях в нікуди, точніше, до знищення української державності. Саме тому Путін так системно і послідовно домагається їх повної реалізації.

Виконання так званих Мінських угод - це зрада Національних інтересів України.

Альтернатива:

- розрахунок не на "гнилу цвіль Європи", а на власні сили українського народу;

- швидке та результативне реформування сектору національної безпеки та оборони; створення дієвої системи асиметричного захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз;

- максимальний економічний розвиток України;

- нейтралізація колобораційних промосковських сил в тилу (політика, інформація, економіка, духовна і культурна сфери тощо);

- активізація бойових дій на Сході, з чіткою ціллю: нанесення максимальних втрат ворогу задля примусу його до миру на українських умовах;

- реалізація якісно нової геополітичної візії України - Балто-Чорноморського союзу.

Цей перелік не претендує на всеохопність і єдиноправильність. Але однозначним є те, що граючи по правилах віковічного ворога, ми втратимо Державу.

Нам, українцям, потрібен свій шлях до Перемоги, утвердження нашої державності та суб’єктності у міжнародній політиці.

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Досягти ж цих цілей можна, тільки маючи єдність між владою та суспільством, чітко визначивши національну ідеологію державотворення, розробивши і реалізувавши концепцію та програму дій по відвоюванню окупованих територій і завоюванню свого "місця під сонцем" у сучасному світі.

Українська Реконкіста гряде!

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