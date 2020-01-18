Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека о признании норм закона "Об очистке власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська. "Подано заявление 16 января вечером", – приводит его слова РБК-Украина.
Жалобу направило правительство в Большую палату ЕСПЧ. Срок обжалования решения истекал 17 января.
Денис Малюська
vesti.ua
Напомним, Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации 17 октября, где указал, что наказание применяется к очень широкому кругу лиц.
Суд отметил, что закон не учитывал роль отстраненных лиц и тот факт, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления беглого президента Виктора Януковича.
Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести масштабную люстрацию.
Расширить закон он решил с включением туда топ-чиновников, занимавших пост с 2014 по 2019, в том числе и 5-го президента Петра Порошенко. Инициатива вызвала бурный скандал не только в Украине, но и на Западе.
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