Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека о признании норм закона "Об очистке власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська. "Подано заявление 16 января вечером", – приводит его слова РБК-Украина.

Жалобу направило правительство в Большую палату ЕСПЧ. Срок обжалования решения истекал 17 января.

Денис Малюська vesti.ua

Напомним, Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации 17 октября, где указал, что наказание применяется к очень широкому кругу лиц.

Суд отметил, что закон не учитывал роль отстраненных лиц и тот факт, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления беглого президента Виктора Януковича.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести масштабную люстрацию.

Расширить закон он решил с включением туда топ-чиновников, занимавших пост с 2014 по 2019, в том числе и 5-го президента Петра Порошенко. Инициатива вызвала бурный скандал не только в Украине, но и на Западе.

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