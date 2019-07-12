Люстрация от Зеленского: Запад возмущен, юристы сбиты с толку

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выборов в Верховную Раду предложил провести масштабную люстрацию, чем вызвал волну негодования в обществе.

Дело в том, что расширить закон он решил с включением туда топ-чиновников, занимавших пост с 2014 по 2019, в том числе и 5-го президента Петра Порошенко.

В чем суть предложения и законно ли оно – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Президент Зеленский предложил запретить всем чиновникам, работавшим при власти с 2014 по 2019, занимать руководящие должности;

Он уже подал в парламент соответствующий законопроект. Люстрация коснется 5-го президента Петра Порошенко, бывших народных депутатов, Генерального прокурора и других. Им всем запретят идти во власть на 10 лет;

Юристы уверяют, решение может вызвать волну исков от уволенных чиновников . Также закон, вероятно, рассмотрят в Конституционном суде. Но это может затянуться на годы;

Такое предложение главы государства в последний день работы парламента и за неделю до выборов можно объяснить громким пиар-ходом. Не исключено, что это является своеобразным давлением на оппонентов и попыткой заработать дополнительные политические баллы.

Что предложил Зеленский

Президент Украины в четверг, 11 июля, обратился с призывом “наказать” всех чиновников, которые управляли страной последние 5 лет. “Не хватает цензурных слов", – прокомментировал работу управленцев Зеленский в своем видеообращении.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят, строят дороги только в своем Facebook и рожают детей в Америке?", – обратился с вопросом Зеленский.

Также он спросил, зачем "министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек" и "прокуроры, которые могут посадить только свою печень". По словам президента, он каждый день ломает голову, что делать с этими чиновниками.

"Может, обменять их на наших пленных? Или одеть их в бракованные бронежилеты? Думаю, самое малое, что можно сделать, навсегда лишить их права принимать участие в управлении государством", – заявил он.

Речь идет о проекте закона №10444, опубликованном на сайте Верховной Рады. Учитывая, что работа нынешнего созыва Верховной Рады официально завершена, то законопроект будет перерегистрирован уже на следующем созыве парламента.

В пояснительной записке к проекту указано, что на данный момент значительное количество членов парламента, исполнительной власти подпадают под действие закона “Об очищении власти”, но своими связями и должностными полномочиями всячески противодействуют его работе. Именно поэтому новый закон и должен лишить их возможность влиять на расследование правонарушений.

Следуя логики президента, под действие нового закона подпадают чиновники и политики, занимавшие свои должности в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года. А это:

5-й президент Украины Петр Порошенко;

премьер-министры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман;

вице-спикеры парламента Ирина Геращенко и Оксана Сыроид;

все народные депутаты 8-го созыва;

члены Высшего совета юстиции, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, судьи, Глава государственной судебной администрации Украины;

Главы Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Государственного комитета телевидения и радиовещания;

Генерального прокурора, глав Службы безопасности, Службы внешней разведки, Секретаря Совета нацбезопасности и обороны, руководство Администрации президента и другие.

Этим лицам будет запрещено находиться у власти в течение 10 лет.

Владимир Зеленский

Учитывая тот факт, что в команде президента Владимира Зеленского есть несколько таких чиновников, в частности экс-министры Александр Данилюк и Айварас Абромавичус, в проекте закона указана норма, которая позволяет люстрировать чиновников, не подавших заявление об увольнении по собственному желанию.

Также заявления об отсутствии (или пребывании) в люстрационном списке должны подавать и будущие кандидаты в народные депутаты, на должности мэров городов и сел, а также на позицию президента Украины.

Еще одно интересное нововведение – те чиновники и нардепы, которые попали с “люстрационный список”, не могут заниматься даже адвокатской деятельностью. В команде президента назвали такую люстрацию не "хотелкой" Владимира Зеленского, а требованием народа Украины.

"Потому что нынешняя система власти выглядит так: некоторые органы вроде существуют, но они не работают. Они не формируют для человека ощущение защиты и безопасности жить в этом государстве", – пояснил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Это вообще законно?

Опрошенные OBOZREVATEL юристы считают, поданный законопроект вызывает огромное количество противоречий. В будущем без однозначного решения Конституционного Суда ничего конкретного не выйдет.

Юрист Центра демократии и верховенства права Иван Пятак уверяет, после принятия закона следует обращение в КСУ. Именно он и решит, законна ли идея, ведь во многом решение политическое и не имеет под собой каких-то реальных причин.

Проект закона должен одобрить парламент

“Принцип, который использовался во время прошлой люстрации – брал за основу факты нарушений прав граждан, мирных собраний, преследований активистов. Сейчас же таких причин нет, есть определенные политические решения, которые не устраивают одну из политических сил. Но это не повод люстрировать людей. По моему мнению, такая инициатива не отвечает Конституции Украины”, – рассказал Пятак.

Как считает адвокат “Ильяшев и партнеры” Роман Марченко, процесс определения законности люстрационного закона займет годы, именно поэтому Верховная Рада может принять решение – всех уволить, а лишь затем, по желанию, отдельные чиновники будут доказывать нарушение своих прав.

“Никто не может отменить право человека обращаться в суды, но мы-то понимаем, что такое судебные разбирательства – это годы работы. Закон есть закон, пока КСУ не признает его недействительным, шансы на возобновление на должностях есть, но это будет не автоматически. Большое количество людей не будут подавать обращения в суды, еще часть людей, возможно, получит позитивное решение суда только через 2-3 года”, – рассказал Марченко.

Идею ожидаемо уже раскритиковали послы стран Большой семерки. "Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер.

Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции Достоинства", – говорится в заявлении в Twitter.

Скорее всего, подобная реакция будет и у Венецианской комиссии, которая ранее также раскритиковала закон о люстрации, принятый еще в 2015 году. В целом проект закона Владимира Зеленского можно рассматривать сразу с нескольких сторон.

Во-первых, как элемент предвыборной агитации. Он был зарегистрирован в последний день работы Верховной Рады 8-го созыва, когда уже никто из нардепов принимать какие-то решения даже физически не сможет. В лучшем случае, идея с люстрацией попадет в новый созыв под другим номером;

Во-вторых, это элемент давления на всех тех чиновников, которые управляли страной последние 5 лет.

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Косвенно на этот тезис указывает и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Пока я не могу понять: то ли это просто предвыборный пиар с целью удержать рейтинг партии, то ли это продолжение реализации масштабной спецоперации по разрушению в нашей стране государственности как таковой", – заявил OBOZREVATEL чиновник.

По его словам, после проведения первой люстрационной волны из системы государственного управления было выбито множество людей, которые "хоть как-то ориентируются в этой системе". "Для того чтобы полностью уничтожить систему управления государством, достаточно провести такую люстрацию дважды", – убежден замминистра.

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