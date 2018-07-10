Саммит Украина-НАТО: политик объяснил, на что претендует Киев

На брюссельском саммите НАТО, в котором примет участие президент Украины Петр Порошенко, "украинская тема" не станет главной.

Такой прогноз сделал в эфире ObozTV украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Николай Томенко.

"С НАТО ситуация непростая. Украина не является единой линией раскола. Есть заявления президента США Дональда Трампа, который говорит, что мы слишком много денег даем на НАТО, а оно нам не очень надо... И новая тема появилась – проблема Турции, которая активно заигрывает с Россией, но в то же время является членом Альянса. Сегодня Украина не будет главной темой на саммите..." – заявил он.

По словам политика, максимум, на что может претендовать Украина – "подтверждение статуса аспиранта".

"На предоставление плана действий для членства в НАТО мы точно можем не претендовать. Условно говоря, мы не первые в очереди. Выше нас - Босния и Герцеговина, Грузия, Македония", - объяснил он.

"Я думаю, надо придерживаться принципа "хочешь большего - выполняй то, что есть". Есть план сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год, утвержденный указом президента - 75 страниц. Надо двигаться по этому плану и его реализовывать. Но когда мы политически требуем большего, это не очень хорошо воспринимается и в Альянсе. Поэтому я думаю, что не надо ставить очень больших задач", - добавил Томенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Украина-Грузия-НАТО будет проведена предметная дискуссия со странами-членами Альянса по противодействию угрозам. В обнародованной программе саммита НАТО заседание фигурирует под названием "Встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с Грузией и Украиной". Она состоится 12 июля.