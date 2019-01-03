Украина готовит новый поход через Керченский пролив: когда и чем чревато

Украинские военные планируют повторно совершить проход через Керченский пролив. На этот раз с участием международных наблюдателей. По мнению властей, этот шаг покажет России и всему миру, что Украина не отдаст Азовское море.

Когда будет новой поход и чем это чревато для Украины — разбирался OBOZREVATEL.

Что собираются делать власти?

Новый проход через Керченский пролив запланирован как реакция на атаку со стороны России в конце ноября. Также это публичное заявление — страна не готова смириться с возможной аннексией Азова.

"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил. У нас нет альтернативы таким действиям", — подытожил он.

Напомним, 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

В этот же день СНБО принял решение ввести в Украине военное положение. На следующий день Верховная Рада Украины после долгих консультаций и дискуссий проголосовала за введение спецрежима в отдельных регионах страны. Речь идет о введении военного положения в 9 областях Украины, которые граничат с Россией, Приднестровьем Черноморско-Азовским регионом. ВП длилось 30 дней и официально завершилось 26 декабря 2018 года.

Когда будет поход?

Дата возможного похода пока неизвестна. Так, по словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, информация о возможной передислокации военных кораблей является государственной тайной.

"Военный корабль — это воинская часть. Он ничем не отличается от танка или взвода десантников. Передвижение военных в условиях агрессии со стороны России — вы уверены, что мы должны указывать дату? Наверное, нет", — прокомментировал ситуацию OBOZREVATEL Бирюков.

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Известно лишь то, что в проходе допускается участие международных наблюдателей. В частности, речь идет о возможном привлечении представителей ОБСЕ и НАТО.

Как отреагирует Россия и чем чревато для Украины?

В России ожидаемо резко и негативно отреагировали на возможный проход кораблей через Керченский пролив. Позицию РФ высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации", — заявила Захарова и добавила, что провокации якобы являются визитной карточкой Киева.

Вероятно, в случае повторного прохода украинских кораблей Керченским проливом, Кремль отреагирует также жестко, как и в первый раз. Вопрос заключается в другом — остановит ли российских военных наличие международных наблюдателей на украинских кораблях.

Новости Украина усилит Азовское и Черное моря десятками катеров

С одной стороны, согласно международным договоренностям, Украина имеет полное право на использование Азовского моря. Это подтверждают и заявления Европейского союза. Полноценный отказ от своего права на Азов угрожает огромными экономическими и политическими проблемами для Киева. Речь идет о фактической изоляции и отказе от собственных амбиций на Азовское море.

С другой стороны, рискованный шаг с ожидаемой реакцией российских пограничников может в очередной раз поставить страну в сложное положение: ответить оружием на оружие или уповать на помощь международного сообщества? Выгодна ли такая ситуация в самом разгаре предвыборной кампании — вопрос остается открытым.