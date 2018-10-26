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''Уберите свои войска'': Порошенко мощным посланием обозначил позицию Украины

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Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию вывести войска из оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на форуме во время рабочего визита в Беларусь, передает пресс-служба АП. Лидер страны выступил во второй раз после заявления белорусского коллеги Александра Лукашенко о готовности помочь в урегулировании конфликта на Донбассе, чтобы донести позицию Украины.

"Уберите свои войска, Россия, с нашей территории. Чего сейчас требует весь мир? Выполнение Минских договоренностей. Именно в Минске был достигнут и подписан документ, который навсегда войдет в учебники дипломатии - Минские договоренности. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска, и чтобы началось политическое урегулирование через выборы", - отметил он.

''Уберите свои войска'': Порошенко мощным посланием обозначил позицию Украины

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

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По словам Порошенко, это должно произойти не на фейковых выборах, которые хочет провести Россия, а на настоящих. Он также добавил, что благодаря договоренностям в Минске были освобождены из тюрем тысячи заложников.

''Уберите свои войска'': Порошенко мощным посланием обозначил позицию Украины

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

Президент Украины поблагодарил Лукашенко за поддержку инициативы проведения в Минске переговоров о прекращении агрессии России.

''Уберите свои войска'': Порошенко мощным посланием обозначил позицию Украины

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

"Я хочу поблагодарить своего хорошем и давнего друга. И большого друга украинского народа. Я это говорю не просто так. Так как часть жизни Александра Григорьевича прошла в Украине. Он не равнодушен к Украине", - сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко на форуме заявил, что проблему на Донбассе должны решать не европейцы и американцы, а именно Украина, Беларусь и Россия. Он добавил, что украинцы не являются для его страны чужим народом.

В ходе брифинга Лукашенко также обратился на "ты" к президенту Украины, когда задавал вопрос касательно Минских договоренностей.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Петр ПорошенкоАлександр Лукашенко
Место
Украина
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