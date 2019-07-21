У Вакарчука ответили на идею "Слуги народа" о коалиции

В партии "Голос" заявили, что готовы к созданию коалиции с пропрезидентской партией "Слуга народа", если она будет соблюдать приоритеты, важные для политсилы Вакарчука.

Об этом стало известно во время прямого включения из штаба "Голоса". Вместе с тем, в партии не исключили и объединения с командами Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Так, в комментарии "Громадському" кандидат в народные депутаты от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что партия готова вести переговоры о создании коалиции с "Европейской солидарностью" и "Батьківщиною", если они поддержат деолигархизацию.

Вакарчук и Зеленский "Деловая столица"

"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интерес оккупанта. За какую бы жизнь они не назывались. Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизации, мы готовы с ними вести переговоры", – сообщил представитель "Голоса".

В то же время лидер партии Вакарчук заявил, что переговоры о создании коалиции партия начнет после объявления официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде. Об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа" в день парламентских выборов, 21 июля, после оглашения первых итогов голосования Национальным экзит-полом.

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