У меня нет претензий к России, – Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что не несмотря на гибель военных ВСУ на Донбассе, у него нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО.

Об этом первый президент Украины рассказала в интервью "Klymenko Time". При этом он отметил, что перемирие со стороны противника в зоне ООС не соблюдается.

"За последнее время на Донбассе убили двух солдат и двух ранили. Говорить о всеобщей тишине было бы преувеличением. У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы – свою. Но есть одна общая позиция – прекратить кровопролитие и установить мир. А потом все остальные вопросы решать постепенно в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украине территориях", – сказал дипломат.

Кравчук напомнил, что ранее представители России и ОРДЛО требовали отмены постановления о местных выборах, а сейчас заговорили о "дорожной карте" для Донбасса.

"Теперь они говорят, пока Украина не согласится с "дорожной картой", которую предложили ОРДЛО и поддерживает Россия, все остальные вопросы решаться не будут. Этим я хочу подтвердить, что реального желания установить мир на Донбассе у России и ОРДЛО нет. В то время, как Украина готова к компромиссу и обсуждению. Мы не предъявляем никому предварительных условий", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук рассказал о разработке специального закона по выборам на Донбассе.