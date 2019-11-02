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2 ноября • обновлено в 05:42
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"Ради фото с Путиным?" Цимбалюк "похоронил" мечту Зеленского о "нормандском формате"

1.9т Читать материал на украинском

Даже если президент Украины Владимир Зеленский добьется в скором времени встречи в "нормандском формате", это не принесет стране желаемого мира на Донбассе.

Ведь для России главной целью является сохранение дестабилизации в стране и даже ее усугубление конфликтом между Зеленским и украинскими патриотами. Такое мнение выразил в своем видеоблоге на YouTube журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Эта встреча, возможность сфотографироваться с Владимиром Путиным еще может сильно аукнуться. Ну и самое главное, возникает главный вопрос – а что, если пройдет встреча в "нормандском формате", то русские передумают и решат уйти с Донбасса? Нет. Тогда возникает вопрос – о каком мире мы говорим? Тем не менее, в это же время россияне, как руководство России, так и российская пропаганда, делают все, что бы столкнуть власть Украины с самой активной частью украинского общества", – предупредил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк заявил, что решение Зеленского позиционировать своей главной целью мир, а не победу над Россией, несет риски как для Украины, так и для него лично. Ведь на это сделал ставку Кремль: там рассчитывают, что между Зеленским и активной частью украинского общества произойдет серьезная конфронтация.

Также журналист считает, что пообещав достичь мира на Донбассе, Зеленский оказался в заложниках у Кремля. Ведь прекратить войну может только Россия. И решение об этом может принять исключительно Путин.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Эх...ушастый дурачок...никому сегодня уж..неинтересен))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ну если это сказал Цимбалюк, значит будет все наоборот.
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Ведь для России главной целью является сохранение дестабилизации в стране и даже ее усугубление" --------------------- Сильно сомневаюсь, что Путин вообще вспоминает об Украине.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Пигин Макс, наоборот украинцы каждый день говорят о Путине.ну что поделаешь он в Украине Бог
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