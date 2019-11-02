"Ради фото с Путиным?" Цимбалюк "похоронил" мечту Зеленского о "нормандском формате"

Даже если президент Украины Владимир Зеленский добьется в скором времени встречи в "нормандском формате", это не принесет стране желаемого мира на Донбассе.

Ведь для России главной целью является сохранение дестабилизации в стране и даже ее усугубление конфликтом между Зеленским и украинскими патриотами. Такое мнение выразил в своем видеоблоге на YouTube журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Эта встреча, возможность сфотографироваться с Владимиром Путиным еще может сильно аукнуться. Ну и самое главное, возникает главный вопрос – а что, если пройдет встреча в "нормандском формате", то русские передумают и решат уйти с Донбасса? Нет. Тогда возникает вопрос – о каком мире мы говорим? Тем не менее, в это же время россияне, как руководство России, так и российская пропаганда, делают все, что бы столкнуть власть Украины с самой активной частью украинского общества", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк заявил, что решение Зеленского позиционировать своей главной целью мир, а не победу над Россией, несет риски как для Украины, так и для него лично. Ведь на это сделал ставку Кремль: там рассчитывают, что между Зеленским и активной частью украинского общества произойдет серьезная конфронтация.

Также журналист считает, что пообещав достичь мира на Донбассе, Зеленский оказался в заложниках у Кремля. Ведь прекратить войну может только Россия. И решение об этом может принять исключительно Путин.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!