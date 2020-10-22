Тищенко заявил, что депутаты слабо понимают "изнасилованный войной Донбасс"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что, сидя в Киеве, сложно понять проблемы "изнасилованного войной Донбасса".

В Telegram он написал, что хотел поехать вместе с коллегами, но не смог из-за коронавируса.

"Сегодня больше всего я хотел бы вместе с коллегами поехать на Донбасс, но проклятый коронавирус заставляет оставаться в Киеве. Это очень важная поездка для каждого. Потому как сидя в Киеве, сложно понять проблемы региона, изнасилованного войной. В целом, депутатский корпус в большинстве своем очень слабо понимает, что происходит на линии фронта. У парламентской трибуны все пламенные воины, но останутся ли они такими, когда услышат звук артиллерии?" – отметил нардеп.

Тищенко подчеркнул, что его семья – наполовину донецкая и он знает, что такое война для мирных жителей.

Нардеп добавил, что отправиться на Донбасс в частном порядке после выздоровления.

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