Тищенко заявил, что депутаты слабо понимают "изнасилованный войной Донбасс"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Тищенко заявил, что из Киева проблем Донбасса не видно

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что, сидя в Киеве, сложно понять проблемы "изнасилованного войной Донбасса".

В Telegram он написал, что хотел поехать вместе с коллегами, но не смог из-за коронавируса.

"Сегодня больше всего я хотел бы вместе с коллегами поехать на Донбасс, но проклятый коронавирус заставляет оставаться в Киеве. Это очень важная поездка для каждого. Потому как сидя в Киеве, сложно понять проблемы региона, изнасилованного войной. В целом, депутатский корпус в большинстве своем очень слабо понимает, что происходит на линии фронта. У парламентской трибуны все пламенные воины, но останутся ли они такими, когда услышат звук артиллерии?" – отметил нардеп.

Тищенко подчеркнул, что его семья – наполовину донецкая и он знает, что такое война для мирных жителей.

Нардеп добавил, что отправиться на Донбасс в частном порядке после выздоровления.

Telegram Николая Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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